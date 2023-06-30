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拿納粹來開玩笑惹議 芬蘭極右派部長上任十天就下台

編譯周辰陽／即時報導
芬蘭經濟部長雲尼拉上任僅十天就提出了辭呈，原因是被控多次發表了牽涉到納粹的言論。(美聯社)
芬蘭經濟部長雲尼拉上任僅十天就提出了辭呈，原因是被控多次發表了牽涉到納粹的言論。(美聯社)

芬蘭經濟部長雲尼拉（Vilhelm Junnila）上任僅十天就提出了辭呈，原因是被控多次發表了牽涉到納粹的言論。

路透與Euronews報導，雲尼拉是極右派民族主義政黨「芬蘭人黨」（Finns）的黨員，該黨在4月大選後加入了20日走馬上任的右翼執政聯盟。芬蘭廣播公司（Yle）指稱雲尼拉在競選期間祝賀同黨黨員的候選人號次是「88」號，「首先，恭喜獲得極好的候選人號次，我知道這是一張王牌。當然，這個『88』指的是兩個『H』，但我們就不多講了」。

「H」是英文的第8個字母，「88」則成了常見的新納粹符號，用在代替二戰納粹禮的問候口號「希特勒萬歲」（Heil Hitler），反誹謗聯盟（ADL）稱此為「最常見的白人至上主義者符號之一」。

根據Yle報導，雲尼拉是在3月10日的競選活動演說了這句話。雖然他為了自己選擇的措辭道歉，稱此為令人反感的笑話。但有報導指出，這已經不是他第一次拿候選人號次「88」來「開玩笑」。在野黨指控他多次提到了納粹，並在28日發動不信任投票。

雲尼拉據報以9票之差逃過一劫，卻在執政聯盟內部造成分裂，隨後更多來自他過去的黑歷史浮出檯面，例如在新納粹分子出席的活動發表演講，2019年以新科國會議員身分提議芬蘭應該在非洲國家推廣「氣候墮胎」，讓一位在墮胎與LGBTQ議題持毫不妥協立場而成為福音派右翼名人的國會議員直斥是生態法西斯主義，迫使雲尼拉辭職下台。

雲尼拉在聲明表示，「為了政府的延續與芬蘭的聲譽，我認為我不可能以令人滿意的方式繼續擔任部長」。

納粹 墮胎 白人至上

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