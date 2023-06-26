中國以商逼政續簽一帶一路 部長訪義大利從企業下手

義大利總理梅洛尼。（路透）

中國為阻止義大利 退出一帶一路 ，派出中共中央對外聯絡部長劉建超率團訪義。報導指出劉建超訪義期間前往米蘭會晤義大利的企業家，而非與羅馬的政治家會面，可說是北京 為阻止羅馬離開一帶一路最新嘗試作法之一。

「蟻報」（Le Formiche）26日報導，「信任」是中國和北京官員最近經常向義大利參與對談者重複的詞，北京正努力警告缺乏信任可能導致的後果。劉建超25日率團訪義大利，他像上周中國駐義大利大使賈桂德一樣警告羅馬，續簽一帶一路是正確的選擇，否則會抑制兩國間在許多領域的合作熱情。

報導指出，中共中央對外聯絡部是中國國家主席習近平新的核心機構，前任部長宋濤（現任國台辦主任）將這個機構稱為「與國外政黨交流與合作」的工具，以影響他人對中國的態度和政策。中國為阻止義大利想退出一帶一路，因此派出劉建超等率團遊說義大利政府續簽一帶一路。

但報導指出，劉建超25日前往米蘭與義大利的企業家會面，而非與羅馬的政治家會面，這可說是北京為阻止羅馬離開一帶一路最新嘗試作法之一。

據悉劉建超在米蘭的閉門會議上會見許多義大利企業家團體，「義中理事會基金會」（Italy China Council Foundation，ICCF）主席波賽里（Mario Boselli）也在場。此基金會為去年由「義大利中國基金會」（Fondazione Italia Cina）和「義中商會」（Camera di Commercio Italo Cinese）合併而成。

報導指出，顯然，一帶一路為討論的話題之一。劉建超表達他認為新的一帶一路是一種被認可的合作，因為這是在一條具戰略性、前瞻性、互利的道路上。他呼籲在義大利和中國企業家之間要營造一種「信任」的氛圍。