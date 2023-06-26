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瓦格納反叛暴露普亭體制弱點 兵變隨時可能再發生

中央社╱柏林26日專電
瓦格納傭兵24日聲稱占領俄南頓河畔羅斯托夫市。（路透）
瓦格納傭兵24日聲稱占領俄南頓河畔羅斯托夫市。（路透）

俄羅斯傭兵集團首腦普里格津發動兵變直逼首都，讓全球屏息度過驚風駭浪的一天，德國智庫學者分析，這場猶如「黑天鵝」的兵變凸顯普亭體制的弱點，發動戰爭的國家終將遭到反撲，未來兵變隨時還可能再發生。

「德國外交政策協會」（DGAP）東歐、俄羅斯、中亞部門負責人麥斯特（Stefan Meister）表示，普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動兵變不到24小時突然宣布撤退，至少達成兩個目標。首先是延長自己的的政治壽命；其次是暴露普亭（Vladimir Putin）體制的弱點，他領導的俄羅斯顯然沒有外界以為的那麼穩定。

這名資深俄國專家接受各國媒體聯訪時，用「黑天鵝」、也就是沒人料到卻可能引發連鎖反應的事件來形容這次兵變。

他指出，整個兵變的過程外人難以參透，因為明知有叛變克林姆林宮反應卻這麼慢，竟沒有軍隊阻止他直搗莫斯科，「似乎國家突然間沒有領導人」、「只要普亭不決策，整個政府就停擺」。

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）介入的調停和結果也令人起疑，「像在做戲」，到底達成什麼交易，外人無從得知，普里格津從此行蹤成迷。

麥斯特指出，普里格津領導傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group），長年拿俄羅斯國防部的錢在海外偷偷摸摸打仗，當政府白手套，雖然最近靠社群媒體爆紅，卻沒有掌握實質權力，因為普亭力挺才有今天。

麥斯特分析，普里格津個性反覆無常，享受血腥暴力，像黑道殺手什麼事都幹得出來，普亭放任這樣的人這麼久，可見「當前俄羅斯社會殘暴的狀態」。

俄羅斯領導階層內鬨，不少烏克蘭人因此鼓掌叫好，以為可趁機反攻。麥斯特說，俄國兵變對烏克蘭是否有利還很難說，但長期看來，進攻烏克蘭的俄軍原本就軍心渙散，發生這樣的兵變對士氣肯定不利。

兵變表面看來落幕，不過麥斯特強調，普里格津是否真的屈服還很難說，對普亭政權的穩定帶來風險。

至於有人推測，普里格津和瓦格納集團轉進白俄後可能會進攻烏克蘭，麥斯特研判可能性不高，原因是瓦格納在俄烏戰爭持續最久、最血腥的巴赫姆特（Bakhmut）之役元氣大傷，而且白俄邊界有大批烏軍嚴守。

無論如何，俄羅斯的權力全集中在普亭一人，這場兵變讓人看穿普亭獨裁體制的缺陷。

麥斯特指出，發生直逼首都的兵變，顯示「俄羅斯必須為暴戾之氣付出代價」、「發動戰爭的國家，終將遭到反撲」，普亭的統治威望從此被大幅削弱。

麥斯特研判，這樣的壓力測試不會是唯一的一次，「兵變未來隨時還可能發生」。他預言，普亭發動戰爭入侵烏克蘭「標誌普亭體制的終結」，即便這個過程可能還會持續好幾個月、甚至好幾年。

普亭 白俄羅斯 烏克蘭

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