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瓦格納兵變 中國網友熱議：普亭不能倒、俄版安祿山

美歐高階對話憂解放軍活動日增 強調台海和平重要

中央社華盛頓25日專電
國務次卿盧嵐（左）與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾。資料照。（取自推特）
國務次卿盧嵐（左）與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾。資料照。（取自推特）

美歐外交高層召開中國議題對話與印太諮商，重申台海和平穩定重要性，認為美、歐與世界各國在台海都有明確利益，也會影響區域與全球安全與繁榮。美歐都對中國解放軍在台海活動增加表達擔憂。

在國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問北京後，國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（Stefano Sannino）22日舉行第5次美國歐盟中國議題對話與第4次美國歐盟高階印太諮商會議。

盧嵐與沙尼諾討論美歐近來與中國的接觸。雙方強調與中國進行有目的、注重結果的互動，以及保持開放溝通管道的重要性，也重申美國與歐盟關係仍是多面向，強調須根據中國行動以及更廣泛地緣政治背景調整作法。

兩人也重申，在共同關心領域和中國負有全球責任的挑戰方面，對持續與中國進行實質性接觸抱持開放態度。

在台灣議題上，雙方強調維持台海和平穩定至關重要。美國、歐盟與世界各國在台海都有明確利益，也會影響區域與全球安全與繁榮。美國與歐盟也對中國解放軍在台海活動穩步增加表達擔憂。

雙方也重申，致力於維持台海現狀，反對任何一方片面採取任何破壞兩岸和平穩定的行動，強調因為升高情勢、意外或使用武力導致台海不穩定，都會對該區域與全球產生重大經濟與安全影響。

美歐呼籲和平解決兩岸問題，並重申長期以來在台灣議題的基本立場不變，包括各自的一個中國政策。

盧嵐與沙尼諾也討論對於中國在國內外侵犯人權議題持續密切協調的重要性，承諾共圖合作，以對抗中國在全球範圍對個人的跨國鎮壓策略與措施。

美歐雙方也對3月舉行的首次聯合海軍演習的成功表示歡迎，並計劃採取新措施推進印太區域海上務實合作，包括促進歐盟參與美軍印太司令部海軍演習與會議。鑑於雙方共同致力於提高印太地區海域意識，雙方還計畫建立進一步的技術交流。

兩人也討論強化經濟韌性、中國對俄羅斯入侵烏克蘭的立場、防範外國資訊操縱與干擾、網路合作協調等議題。

歐盟 解放軍 北京

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