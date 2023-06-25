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希臘大選再次投票 總理力拚國會單獨過半

中央社／雅典25日報導
希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）。（路透）
希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）。（路透）

由於希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）領導的新民主黨未能在5月21日大選贏得國會過半席次，他選擇再度投票，拚單獨組閣。希臘選民今天將再次進入投票站選出新國會。

法新社報導，米佐塔基斯這位55歲的哈佛大學畢業生在5月選舉時取得巨大勝利，但因距離組成一黨政府還差5個席次，米佐塔基斯選擇要求980萬希臘選民再次投票。

米佐塔基斯領導的保守派新民主黨（New Democracy）在5月投票拿下40.8%選票，比希臘前總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）的「激進左派聯盟」（Syriza）還多出20多個百分點。

而根據新一輪大選的規定，贏得最多選票的政黨可多拿到50個席次，藉此確保內閣能順利產生。人們普遍預期新民主黨將勝選，單獨組閣。

米佐塔基斯面臨的最大危險是，由於預期結果已成定局，不投票率會更高。

米佐塔基斯敦促支持者踴躍投票，並警告說，如果他不能取得多數席次，可能就得舉行第3次投票。

他昨天在天空電視台（Skai TV）表示：「我希望我們不會在8月初再次見面。這不是玩笑話。」

投票 民主黨 哈佛大學

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