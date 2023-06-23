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印度被指涉及宗教歧視 總理莫迪矢口否認

中央社／華盛頓22日綜合外電報導
印度總理莫迪22日和美國總統拜登共同舉行記者會時，否認他領導的印度政府歧視少數族群。（美聯社）
印度總理莫迪22日和美國總統拜登共同舉行記者會時，否認他領導的印度政府歧視少數族群。（美聯社）

儘管人權組織及美國國務院報告指稱印度政府涉及對穆斯林及少數族群的迫害行為，印度總理莫迪今天和美國總統拜登共同舉行記者會時，否認他領導的印度政府歧視少數族群。

路透報導，拜登（Joe Biden）表示，他在白宮和莫迪（Narendra Modi）會談期間，曾討論到人權及其他民主價值。

莫迪今天在記者會上，有媒體詢問他願意採取哪些措施以「改善貴國穆斯林和其他少數族群的權益，並維護言論自由」，莫迪表示，他們的權益沒有需要改善的地方。

莫迪告訴記者：「我國憲法和我國政府已證明民主可以 實現。當我說『實現』時─不論種姓、信仰、宗教和性別─（在我國政府裡）不存在任何歧視。」

美國國務院（State Department）在關於人權及宗教自由的報告中，對於印度的穆斯林、印度教「賤民」（dalit）、基督教徒以及其他宗教少數族群的待遇感到擔憂。印度對記者的鎮壓也名列其中。

多名人權倡議人士和拜登所屬民主黨的數十名議員，敦促拜登公開對莫迪提出這個問題。由莫迪領導的「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party, BJP）自2014年開始掌權至今。

數十名抗議者今天齊聚白宮附近。抗議者暨印裔美籍穆斯林委員會（Indian American Muslim Council）宣傳主任沙希（Ajit Sahi）說：「莫迪應該想想，為什麼這是第一個在記者會中對他提出的問題。印度侵犯人權是眾所周知的事。」

關注印度少數族群遭攻擊事件的「印度教觀察」（Hindutva Watch）創辦人奈克（Raqib Hameed Naik）說：「莫迪的言論（印度政府沒有宗教歧視）是個彌天大謊。印度已經成為宗教少數族群的黑洞。」

政治分析人士表示，基於印度對美國抗中的重要性以及美印兩國間的經濟關係，令華府當局很難開口批評印度的人權情況。拜登今天隆重迎接莫迪來訪。

印度 拜登 歧視

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