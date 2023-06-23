印度被指涉及宗教歧視 總理莫迪矢口否認

印度總理莫迪22日和美國總統拜登共同舉行記者會時，否認他領導的印度政府歧視少數族群。（美聯社）

儘管人權組織及美國國務院報告指稱印度 政府涉及對穆斯林及少數族群的迫害行為，印度總理莫迪今天和美國總統拜登 共同舉行記者會時，否認他領導的印度政府歧視 少數族群。

路透報導，拜登（Joe Biden）表示，他在白宮和莫迪（Narendra Modi）會談期間，曾討論到人權及其他民主價值。

莫迪今天在記者會上，有媒體詢問他願意採取哪些措施以「改善貴國穆斯林和其他少數族群的權益，並維護言論自由」，莫迪表示，他們的權益沒有需要改善的地方。

莫迪告訴記者：「我國憲法和我國政府已證明民主可以 實現。當我說『實現』時─不論種姓、信仰、宗教和性別─（在我國政府裡）不存在任何歧視。」

美國國務院（State Department）在關於人權及宗教自由的報告中，對於印度的穆斯林、印度教「賤民」（dalit）、基督教徒以及其他宗教少數族群的待遇感到擔憂。印度對記者的鎮壓也名列其中。

多名人權倡議人士和拜登所屬民主黨的數十名議員，敦促拜登公開對莫迪提出這個問題。由莫迪領導的「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party, BJP）自2014年開始掌權至今。

數十名抗議者今天齊聚白宮附近。抗議者暨印裔美籍穆斯林委員會（Indian American Muslim Council）宣傳主任沙希（Ajit Sahi）說：「莫迪應該想想，為什麼這是第一個在記者會中對他提出的問題。印度侵犯人權是眾所周知的事。」

關注印度少數族群遭攻擊事件的「印度教觀察」（Hindutva Watch）創辦人奈克（Raqib Hameed Naik）說：「莫迪的言論（印度政府沒有宗教歧視）是個彌天大謊。印度已經成為宗教少數族群的黑洞。」

政治分析人士表示，基於印度對美國抗中的重要性以及美印兩國間的經濟關係，令華府當局很難開口批評印度的人權情況。拜登今天隆重迎接莫迪來訪。