與總理不同調？德經濟部長 削減55億美元德企對中投資擔保

德國新聞雜誌「明鏡周刊」報導稱，德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）任內已削減德企在中國投資擔保額近55億美元。（美聯社）

路透引述德國 新聞雜誌「明鏡周刊」22日報導指，德國副總理兼經濟部長羅伯特‧哈貝克（Robert Habeck）自上任以來已將德國企業在中國的投資 擔保減少了約50億歐元（約54.8億美元）。報導稱，這是因為哈貝克奉行所謂「降低風險」方針。

報導指，德經濟部已四度拒絕德企在華投資的新申請，總額達1.01億歐元。另有價值5.54億歐元的四項延期申請未獲批准，價值40億歐元的新申請未獲批准。

此外，德經濟部還推遲了價值2.82億歐元的延期申請，因為這些公司在新疆維吾爾省可能有業務關係。 因此，新批准的中國業務交易國家擔保申請數量，從2013年的37個減少到去年的9個。一項報告稱，今年僅頒發了5個許可證。

報導指，哈貝克是綠黨成員，於2021年12月在總理蕭茲（Olaf Scholz）的領導下擔任現職。自哈貝克上任以來，批准的擔保總額接近7.8億歐元，另外還批准了11億歐元的投資擔保延期。

報導稱，自去年11月起，哈貝克改變了德中經濟政策方針，奉行所謂的「降低風險」方針。

值得注意的是，中國國務院總理李強 近日甫結束訪德行程。訪德期間，李強表示，中德應更加緊密合作，「不合作才是最大的風險，不發展才是最大的不安全」，並強調將「防風險」的主導權還給企業。德國總理蕭茲則表示，德方反對任何形式的「脫鉤」，並強調「去風險」不是「去中國化」。