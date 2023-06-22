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連續10年 惡夫下藥妻子供51男洩慾…她染4性病身心崩潰

聯合新聞網／即時報導

夫妻本該是生命中最了解彼此的靈魂伴侶，相互扶持、不論生老病死都攜手度過。法國一名男子遭控2011至2020年間，持續每晚對妻子下藥，在枕邊人不知情的狀況下，人夫至少邀請51人性侵妻子，甚至拍下犯罪過程，妻子更被診斷罹患四種性病。

綜合媒體報導，多明尼克（Dominique P）與弗朗索瓦絲（Françoise，化名）是一對住在法國南部普羅旺斯的夫妻，兩人結縭50多年、共育有三名子女，看似普通的家庭卻暗藏噁心內幕。2020年，多明尼克透過隱藏攝影機在一家超市偷拍婦女更衣遭逮捕，警方意外發現丈夫虐待妻子的恐怖行徑。

自2011至2020年間，多明尼克透過網路論壇認識了一群男子，邀這群陌生人到家裡性侵弗朗索瓦絲，為了不讓她反抗，多明尼克每晚都對枕邊人下藥。據悉10年間，弗朗索瓦絲至少遭51人蹂躪，這51名惡狼年紀從26歲到73歲不等，職業除了消防員、獄警、護理師甚至還有市議員。

多明尼克遭控除了下藥妻子供人洩慾，甚至還將過程拍成影片存在名為「虐待（ABUSES）」的資料夾中，一些參與者聲稱不知道弗朗索瓦絲並非自願，另一些人則否認犯行。

警方調查時，弗朗索瓦絲形容多明尼克是位善良且有愛心的好人，雖然多明尼克曾提議「交換伴侶」卻遭拒絕，弗朗索瓦絲表示不喜歡在對某人沒有感情的狀況下被觸碰。

當弗朗索瓦絲得知私密影像時，崩潰嘆道「我是他的東西」，甚至揚言輕生；回顧過去10年，弗朗索瓦絲坦言經常感到疲憊且有婦科問題，就醫檢查後則發現罹患四種性病，而她也對多明尼克提出離婚。

警方認定有92起針對弗朗索瓦絲的侵犯案件、共涉及83人，但目前僅確認有51人犯案。

性侵 攝影

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