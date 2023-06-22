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金融時報：拜登政府曾採取行動防巴西政變

中央社聖保羅21日專電
魯拉(中)在去年巴西總統大選中勝出。(歐新社)
魯拉(中)在去年巴西總統大選中勝出。(歐新社)

英國「金融時報」（Financial Times）21日報導，拜登（Joe Biden）政府數度採取行動確保2022年巴西的選舉進程得到尊重，防止發生政變。

標題「美國為捍衛巴西大選採取謹慎行動」的報導指出，美國利用其在國際政治中的重要性反駁前巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）對電子投票機安全性和公正性的質疑，施壓使巴西政治和軍方領袖尊重民主。

2022年6月，波索納洛在巴西利亞召集各國大使舉行會議，質疑巴西選舉過程的公平性。

當時，美國發表一份聲明支持巴西選舉的合法性，並指出電子投票機經過廣泛測試，是其他國家的榜樣。

波索納洛與外國外交官會晤一事被控濫用政治權力，巴西高等選舉法院將於22日審理。如果罪名成立，波索納洛將被褫奪公權，在被褫奪公權期間內，沒有資格擔任公務員以及參與任何公職人員的競選。

據金融時報報導，波索納洛的行動令美國感到擔憂，因為他與前總統川普（Donald Trump）在2020年選舉中採取的行動相似，最終導致國會大廈被入侵。2021年至2022年，拜登政府在不直接干預巴西選舉和政治的情況下，在幕後傳達支援民主的訊息。

英國媒體報導，美國政府多個部門進行一場協調行動，涉及軍方、中央情報局、五角大廈、白宮。報導指出，拜登即使在進行官方訪問中，也是第一個採取行動並連繫其他國家領袖承認魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在2022年10月30日當選巴西總統。

金融時報引述一名不願透露姓名的消息人士說：「如果巴西選舉結果受到質疑，美國軍方領袖威脅要打破與巴西的所有協定，包括訓練和聯合行動。」

不過，英媒引用6名美國官員和前國務院高級官員向農（Tom Shannon）的說法，拜登表示自魯拉獲勝以來，美國與巴西的關係有所改善，但與新政府時有產生摩擦，例如魯拉對美國支援巴西民主的行動視若無睹，魯拉訪問華府只停留一天，卻在4月率領大型代表團訪問中國3天。

在北京之行，魯拉簽署中巴兩國的主要夥伴關係協定，還因批評西方對烏克蘭的軍事支援而引發爭議。巴西通過支持中國創造美元貿易替代品的倡議，這讓拜登政府感到不安。

巴西 拜登 波索納洛

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