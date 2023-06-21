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調查：「親中」阿拉伯年輕人多於「親美」

編譯高詣軒／即時報導
杜拜景觀資料照片。根據調查，更多阿拉伯國家年輕人視中國為盟友勝於美國。美聯社
杜拜景觀資料照片。根據調查，更多阿拉伯國家年輕人視中國為盟友勝於美國。美聯社

根據杜拜公關公司「ASDA’A BCW」公布的2023年「阿拉伯青年調查」（Arab Youth Survey），有達8成受訪的阿拉伯年輕人認為中國是自身國家的「盟友」，而認為美國是盟友的比例則為7成2，顯示隨中國在該地區擴大涉足，支持度也逐漸升高。

美國有線電視新聞網（CNN）21日報導，調查結果指出，美國在受阿拉伯年輕人歡迎的國家中名列第7，中國則排名第2。相較於2022年結果，受訪者認為中國、美國為盟友的比例分別為78%和63%，兩國都有增長。

智庫國際危機組織（International Crisis Group）專精波灣的高級分析師賈可布斯（Anna Jacobs）表示，美國正在從戰略上自中東轉移開來的觀感，似乎正在深入當地政府和民眾心中，但美國「軟實力」和區域安全保障者的地位仍難取代。

CNN引述賈可布斯認為，在此方面，美國在中東的角色仍不會遜於大陸或俄羅斯。而調查結果亦顯示，雖然中國在中東的受歡迎度增長，但有3分之2受訪者仍認為在未來5年內，美國比起中國或俄國將會是「更重要的盟友」。

俄羅斯 俄國 分析師

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