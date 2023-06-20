國際科學家鑽挖時間隧道 重述6500萬年前亞馬遜

一個國際研究小組16日開始在巴西 北部阿克里州內陸鑽探一口兩公里深的井，這口井將是一種「時間隧道」，揭示亞馬遜 地區在距今6500萬年前、恐龍 滅絕後的生態環境。

據參與研究的巴西機構之一聖保羅大學（USP）稱，這項名為「跨亞馬遜鑽探專案」（TADP），是國際科學鑽探計畫（ICSDP）的一項倡議，涉及來自12個國家的約60名研究人員，也是有史以來為研究亞馬遜起源和進化而組織的最廣泛的研究計畫。

這項研究的目的是瞭解森林是如何形成，它是如何隨著時間的推移而變化，以及根據目前的氣候預測，如果過去暴露的環境和氣候條件在未來重演，未來幾十年會發生什麼。

為了重述這段史前時期，科學家們將從巴西亞馬遜東部和西部邊緣的兩個地點採集森林地底碎片。首先從阿克里（Acre）北部朱魯阿河（Rio Juruá）河畔羅德里格斯艾維斯市（Rodrigues Alves）鑽探的這口兩公里深的井開始。

計畫經理比瑟拉（Isaac Bezerra）指出，這項鑽探專案旨在研究亞馬遜地區氣候、地勢和水文的起源和演變及其對全球氣候的重要性，探鑽活動結束後，所有蒐集到的材料將帶到聖保羅大學，然後送到美國的大學，由參與專案的研究人員保存和分析。

接下來，將在巴拉州（Pará）馬拉索島（Ilha do Marajó）南部的巴格雷市（Bagre）鑽一口1200公尺深的井。工作人員每週工作7天，每天24小時，每口井預計需要大約3個月的鑽探時間。

科學家採集的圓柱形碎片長達6公尺，包含構成森林地底不同沉積岩層的垂直採樣，每個岩層都包含大量物理、化學和生物學證據，科學家可以在實驗室分析這些證據，以推斷該岩層在地表上時的世界是什麼樣子。

聖保羅大學地質科學研究所教授澤口（André Sawakuchi）表示，這些岩石和沉積物就像是亞馬遜歷史的資料庫。

根據聖保羅大學，最初計畫鑽探5個地點，但近年來各種專案和服務成本不斷上升，迫使研究人員將計畫減至2個戰略點，但這已足夠講述很多關於亞馬遜過去的生態環境。

無論是阿克里還是馬拉索島的鑽探，科學家估計將帶到6550萬年前白堊紀晚期和新生代早期的前沿，當時地球正在從一系列災難性事件中恢復，這些事件導致當時存在的許多物種滅絕，包括動植物和幾乎所有恐龍，重新組成整個地球的生態系統。

研究人員希望採集到的重要證據之一，是數百萬年來構成亞馬遜植物群的不同植物的花粉化石樣本，它們將是森林生物多樣性如何隨著時間的推移，與地質、環境和氣候現象同步或不同步演變的直接證據。