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巴西前總統波索納洛將受審 恐危及進軍2026大選

中央社巴西利亞20日綜合外電報導
巴西前總統波索納洛。(路透)
巴西前總統波索納洛。(路透)

巴西極右派前總統波索納洛因抨擊國家選舉制度被控數項罪名，22日將開始在巴西高等選舉法院接受審判，有可能被禁止競選公職8年，恐將無法參加2026年下次總統大選。

法新社報導，巴西高等選舉法院（Superior Electoral Tribunal, TSE）審理的這起案件源於波索納洛（Jair Bolsonaro）2022年7月與外國外交官舉行會議，他在會議上對巴西的電子投票系統提出一連串沒有事實證明的指控。當時他正競選連任，但最終失敗下台。

高等選舉法院的7名法官將開始對波索納洛被控濫用職權和濫用國家媒體等罪名作出判決。當時他在巴西總統官邸晨曦宮舉行那次會議，有來自歐盟、法國、西班牙和其他國家的代表參加，並由公共電視直播。

內部人士說，法院幾乎肯定會將68歲的波索納洛定罪。波索納洛在2022年10月的選舉中輸給資深左派總統候選人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），現在恐將失去參加2026年下屆總統選舉的權利。

一名司法界的消息來源告訴法新社：「唯一的問號是有多少（法官）會決定將他定罪」。

法院若將波索納洛定罪，可能會造成巴西右派勢力分裂。右派仍然是巴西政壇的強大力量，保守勢力目前在國會中占有主導地位。

如果被稱為「熱帶川普」的波索納洛在2026年大選出局，他並沒有明顯的繼承人。

聖保羅的商業、法律和工程高等教育機構（Insper）政治分析家科森蒂諾（Leandro Consentino）說，波索納洛可能利用被定罪將自己塑造成為「烈士」。

他說：「波索納洛將試圖透過將自己描繪成政治迫害的受害者，來維持他在強硬派的地盤。」

「無論最終誰成為（右派）候選人，他（波索納洛）將是吸引選票的重要資產。」

波索納洛 巴西 投票

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