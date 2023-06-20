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WSJ：中國擬在古巴建軍事訓練設施 或用作駐軍

東協9月聯合軍演換地點 避開與中國有爭議海域

中央社雅加達20日綜合外電報導
印尼國軍總司令尤多(中)與東協成員國參謀長在月初的會議後合照展示團結。(Getty Images)
印尼國軍總司令尤多(中)與東協成員國參謀長在月初的會議後合照展示團結。(Getty Images)

印尼軍方今天表示，東南亞國家協會（ASEAN）首場聯合軍事演習已更換地點，避開與中國有主權爭端的海域。

法新社報導，東協軍演原定在北納土納海（North Natuna Sea）舉行，印尼把這塊海域畫為專屬經濟區，但中國船隻偶爾會到那裡巡邏。與雅加達政府對質時，中國則搬出所謂的「九段線」，宣稱對當地有歷史性權利。

中國宣稱擁有南海大部分海域的主權，不顧印尼、越南、菲律賓、馬來西亞等東南亞國家的抗議。

印尼軍方今天發聲明表示，9月18日至25日的東協軍演目前訂於南納土納海（South Natuna Sea）舉行，避開有爭議的海域。

東協成員國曾跟美國、中國舉行海軍演習，但不曾以東協整個集團舉行軍演。

印尼軍方表示，東協輪值主席國印尼與數個東協夥伴進行籌備會議後，做出上述決定，但未公布有哪些國家參與或棄權。

東協的中國頭號盟邦柬埔寨拒絕證實會參與演習。印尼軍方則在今天的聲明中表示，東協10國的軍事領導人都會參加演習。

印尼國軍總司令尤多（Yudo Margono）本月稍早告訴記者，演習重點為海事安全和救援，無涉作戰行動。

印尼國軍總司令尤多。(歐新社)
印尼國軍總司令尤多。(歐新社)

印尼 東南亞 越南

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