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熱炸…印度飆破華氏112度高溫 近百人遭熱浪奪命

編譯陳曉慈／即時報導
印度北方邦與比哈邦近日遭熱浪侵襲，近百人喪命，罹難者多為60歲以上老人。圖為北方邦一名老人18日遭緊急送醫。（美聯社）
印度北方邦與比哈邦近日遭熱浪侵襲，近百人喪命，罹難者多為60歲以上老人。圖為北方邦一名老人18日遭緊急送醫。（美聯社）

印度官員18日表示，過去數天內僅北方邦（Uttar Pradesh）及比哈邦（Bihar）至少就有96人遭熱浪奪命。美聯社報導，兩邦近日最高溫分別來到攝氏43度（約華氏109.4度）及44.7度（約華氏112.4度），政府也呼籲兩邦60歲以上或身體狀況不佳的民眾白天盡量不要到戶外活動。據美聯社，北方邦與比哈邦是印度人口最多的兩邦。

美聯社18日報導，北方邦共54人喪命，根據官方，多數罹難者為年齡60歲以上、身體狀況不佳的老人。北方邦首府巴利亞（Ballia）一名醫療人員表示，熱浪加劇了病患既有疾病，約300名病患在過去3天內被送進地方醫院。根據官方，病患症狀包括高燒、嘔吐、腹瀉、呼吸困難及心臟相關問題等。

巴利亞18日的最高溫度來到攝氏43度，相對溼度是25%。印度氣象局（IMD）已在北方邦部分地區發布警報，表示熱浪將持續至19日。

印度北方邦衛生長官巴札克（Brajesh Pathak）表示，當局已針對巴利亞的高死亡數字展開調查。

印度東部的比哈邦過去2天內出現了42起熱浪死亡案例。邦首府巴特納（Patna）的醫院中，超過200名病患因腹瀉及嘔吐等症狀就醫。巴特納17日的最高溫度來到攝氏44.7度。

美聯社報導，4月至6月是印度最熱月，待雨季來臨，各地就會轉涼。但過去10年來，氣候變得愈加極端，印度在熱浪期間經常同時面臨嚴重水資源短缺。世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）一份研究指出，氣候變遷讓南亞極端熱浪出現的機率提升了30倍。

印度 熱浪 高溫

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