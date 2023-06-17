南非總統抵俄羅斯 與非洲代表團盼推動俄烏和平

南非總統抵達聖彼得堡。(Getty Images)

南非 總統拉瑪佛沙今天抵達俄羅斯 聖彼得堡，準備參加由非洲代表團發起的會談，以推動俄國和烏克蘭 之間進行談判。但外界對於他們能否取得成果愈來愈懷疑。

法新社報導，由於俄烏戰爭造成的經濟不利因素嚴重打擊非洲，當地領導人正試圖讓非洲的議題受到關注。

南非總統府表示，總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）「在與（烏克蘭）總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行過具建設性的討論後」，抵達了聖彼得堡。

南非總統府還說，非洲代表團將「與（俄羅斯的）普亭（Vladimir Putin）總統會面，為（結束）已長達16個月的衝突尋求一條和平道路。這場衝突已經造成毀滅性的經濟衝擊、人命損失及全球不穩定」。

非洲代表團成員包括4位總統，分別為拉瑪佛沙、塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）、尚比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema），及非洲聯盟（African Union）現任主席、葛摩聯邦（Comoros）總統阿濟利（Azali Assoumani）。

烏干達、埃及和剛果共和國的領導人在最後一刻退出訪問團，僅派代表參加。

分析人士告訴法新社，由於基輔和莫斯科都各自相信能在戰場上贏得勝利，推動和平的努力看來越來越困難。

拉瑪佛沙昨天在基輔舉行的記者會上表示，俄烏「雙方都必須緩和衝突」，他呼籲「透過談判實現和平」。