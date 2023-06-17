科學家研究10年 確認智利發現鴨嘴龍新物種

科學家在智利發現一個草食性恐龍物種的遺骸，過去從未在南半球見過，這個結果推翻了長久以來對於鴨嘴龍分布範圍的看法。圖為該恐龍畫像。(Getty Images)

科學家今天說，他們在智利發現一個草食性恐龍 物種的遺骸，過去從未在南半球見過，這個結果推翻了長久以來對於鴨嘴龍分布範圍的看法。

綜合法新社與路透社報導，這個物種被命名為Gonkoken nanoi，身長可達4公尺，體重可達1噸，生活在7200萬年前的南半球南端，即現在的智利巴塔哥尼亞地區（Patagonia）。

這項研究刊登在「科學先端」（Science Advances）期刊上，並於智利聖地牙哥 （Santiago）發表。

智利大學（University of Chile）古生物學網絡計畫主任瓦爾加斯（Alexander Vargas）是研究作者之一，他說：「這些恐龍看起來很輕盈，可以輕易以兩腳或4腳著地的方式，取得高處或地面上的植物來吃。」

新發現顯示，巴塔哥尼亞曾是非常古老鴨嘴龍物種的棲息地，鴨嘴龍在1億4500萬年到6600萬年前的白堊紀時期，常見於北美、亞洲和歐洲。

瓦爾加斯表示，科學家非常詫異，這種恐龍居然存在於偏遠的智利南部，他們接下來必須「瞭解這些恐龍的祖先是怎麼去到那裡」。

Gonkoken nanoi是在智利發現的第5個恐龍物種，科學家在2013年發現了牠，隨後展開長達10年的調查。

研究主要作者阿拉康（Jhonathan Alarcon）說，他們起初以為那些骸骨和其他南美鴨嘴龍屬於同一群體，但隨著持續研究才意識到，這是前所未有的發現。

阿拉康說，研究員挖掘出上百片骸骨，然後由科學家確認這些骨頭屬於同一物種，並以現有研究來比對，驗證這確實是新物種。

Gonkoken這個名字來自特韋爾契人（Tehuelche）所用的語言，意思是「類似野鴨或天鵝」。特韋爾契人是最早在當地生活的原住民 族。