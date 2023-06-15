我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瑛太親弟 日男星永山絢斗被捕 家中搜出大麻

6居家用品多花點錢 長久下來反為你省錢

歐盟點名華為、中興通訊構成風險 籲成員國禁用

中央社布魯塞爾15日綜合外電報導
華為。（路透）
華為。（路透）

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天示警，中國電信巨擘華為、中興通訊對歐盟安全構成風險，宣布不再使用依賴這兩家公司的服務。

法新社報導，歐盟執委會在聲明中表示：「執委會認為，跟其他5G供應商比起來，華為與中興通訊實際上意味著明顯更大的風險。」

聲明指出，執委會將採取相關安全措施，不採購仰賴華為與中興通訊設備的新連線服務。

歐盟內部市場事務執委布勒東（Thierry Breton）向歐盟27個成員國和電信業者呼籲，行動網路應排除使用華為與中興通訊的設備。

布勒東在布魯塞爾的記者會上說，不能繼續嚴重依賴可能變成「武器」來攻擊歐盟利益的設備，「對我們的共同安全而言，這樣的弱點太過危險、風險太大」。

歐盟執委會表示，大約24個歐盟成員國已經通過規範或正在奠定基礎，來賦予國內當局設限的權力。

但布勒東指出，只有10個成員國運用這些規範來限制或排除高風險賣家，「這樣速度太慢，構成重大安全風險，並使歐盟集體安全暴露於風險之中」。

歐盟執委會3年前就引進嚴格5G規範，但當中並未公開禁止任何供應商，也沒點名華為。因此今天的聲明象徵歐盟改弦易轍，對中國採取日益強硬的路線，同時仍維持與北京的關係。

歐盟 華為 5G

上一則

東加王國附近 發生規模7.2地震

延伸閱讀

控濫用主導地位 歐盟盯Google廣告業務

控濫用主導地位 歐盟盯Google廣告業務
華為遭歐洲數國封殺 仍獲歐盟資助研究關鍵技術

華為遭歐洲數國封殺 仍獲歐盟資助研究關鍵技術
歐盟控Google濫用廣告壟斷地位 擬要求分拆

歐盟控Google濫用廣告壟斷地位 擬要求分拆
華為手機出貨目標 逆勢調高 從3700萬支增至4000萬支

華為手機出貨目標 逆勢調高 從3700萬支增至4000萬支

熱門新聞

示意圖。(Engin Akyurt@Pexels)

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

2023-06-08 15:38
哥倫比亞總統裴卓的女兒蘇菲亞．裴卓（中）10日前往波哥大軍醫院探視獲救的4名孩童，並與老大萊絲莉（左）交談。(Getty Images)

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

2023-06-11 03:01
雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦。（截圖自推特）

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

2023-06-10 04:28
根據BBC，相關網站有的販賣真實的「癡漢」猥褻短片，這些片子都是用手機偷偷拍攝的，地點通常是在人多擁擠的公共場所，例如地鐵和公車上。(截取自BBC中文)

BBC揭中國男賣「癡漢」猥褻偷拍片 中日韓台港淪陷

2023-06-10 12:14
南韓檢方起訴一名三星電子前主管，理由是他涉嫌竊取商業機密，尋求在中國複製興建半導體廠 。（路透）

三星前主管遭起訴 涉竊機密利用台灣資金 在中複製晶片廠

2023-06-12 06:42
日本藥妝是許多外國旅客赴日必買的商品之一。圖／聯合報系資料照

遊日本「必買清單」排行曝光 第1名被狂掃貨到快創紀錄

2023-06-06 18:39

超人氣

更多 >
不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500
出獄後每月須還受害者250元 矽谷「惡血女王」：我付不起

出獄後每月須還受害者250元 矽谷「惡血女王」：我付不起
紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫

紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫
芝加哥健身女跑步機失足 褲子被扯下「露屁股」影片紅了

芝加哥健身女跑步機失足 褲子被扯下「露屁股」影片紅了
俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他