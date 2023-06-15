英國會委員會報告 批強生「派對門」數度蓄意誤導議員

前英相強生。(美聯社)

英國國會委員會今天公布裁定報告，指前首相強生在任內對官邸派對違反防疫 規定事件數度蓄意誤導國會議員，原應暫停其議員職權90天。上周已辭去議員的強生再批報告是「胡扯」。

綜合法新社與路透報導，英國跨黨派議員組成的特權委員會（Committee of Privileges）公布這份外界期待已久的106頁報告。當中指強生（Boris Johnson）在擔任首相期間，被問到有關在首相官邸舉行了6場違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封鎖規定的聚會時，他多次故意誤導國會。

報告指控現年58歲的強生「一再藐視（國會），並試圖破壞國會程序」。特權委員會發現，強生藉由質疑委員會、破壞對國會議員的信任，以及藉由共謀濫權和試圖恐嚇的行動，來刻意誤導國會下議院與委員會，尋求破壞國會程序。

報告寫道：「我們判定，強生先生刻意誤導下議院，犯下了嚴重的藐視行為。」「我們建議他不應享有卸任國會議員的通行權。」意指前首相擁有的進入國會通行證。

強生趕在報告公布前，9日先發制人辭去國會議員職位，並在聲明中稱這是一場政治誣陷。

他今天再度表現不認錯態度，指控特權委員會「反民主」，「在這場長期政治暗殺中製造這個有意的最後致命一擊」。

強生並重申，那些在首相官邸的聚會是為了工作目的而有合理必要性；還說倫敦市警方已調查過他在這些活動中扮演的角色，「在任何情況他們都未發現我的行為違法」。

強生任內的「派對門」醜聞，使得強生和數十名英國政府官員遭到警方以違反防疫社交距離 法規處以罰款。這起事件也是促使強生去年7月下台的因素。