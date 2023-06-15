英國會委員會報告 批強生「派對門」數度蓄意誤導議員
英國國會委員會今天公布裁定報告，指前首相強生在任內對官邸派對違反防疫規定事件數度蓄意誤導國會議員，原應暫停其議員職權90天。上周已辭去議員的強生再批報告是「胡扯」。
綜合法新社與路透報導，英國跨黨派議員組成的特權委員會（Committee of Privileges）公布這份外界期待已久的106頁報告。當中指強生（Boris Johnson）在擔任首相期間，被問到有關在首相官邸舉行了6場違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封鎖規定的聚會時，他多次故意誤導國會。
報告指控現年58歲的強生「一再藐視（國會），並試圖破壞國會程序」。特權委員會發現，強生藉由質疑委員會、破壞對國會議員的信任，以及藉由共謀濫權和試圖恐嚇的行動，來刻意誤導國會下議院與委員會，尋求破壞國會程序。
報告寫道：「我們判定，強生先生刻意誤導下議院，犯下了嚴重的藐視行為。」「我們建議他不應享有卸任國會議員的通行權。」意指前首相擁有的進入國會通行證。
強生趕在報告公布前，9日先發制人辭去國會議員職位，並在聲明中稱這是一場政治誣陷。
他今天再度表現不認錯態度，指控特權委員會「反民主」，「在這場長期政治暗殺中製造這個有意的最後致命一擊」。
強生並重申，那些在首相官邸的聚會是為了工作目的而有合理必要性；還說倫敦市警方已調查過他在這些活動中扮演的角色，「在任何情況他們都未發現我的行為違法」。
強生任內的「派對門」醜聞，使得強生和數十名英國政府官員遭到警方以違反防疫社交距離法規處以罰款。這起事件也是促使強生去年7月下台的因素。
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