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超載移民船沉沒希臘外海至少79死 事發時「拒絕接受任何幫助」

編譯徐榆涵／即時報導
希臘海岸防衛隊14日指出，一艘滿載移民的船隻在伯羅奔尼梭（Peloponnese）外海沉沒，至少79人死亡，還有數百人失蹤，是今年最致命的移民沉船事件之一。(歐新社)
希臘海岸防衛隊14日指出，一艘滿載移民的船隻在伯羅奔尼梭（Peloponnese）外海沉沒，至少79人死亡，還有數百人失蹤，是今年最致命的移民沉船事件之一。(歐新社)

希臘海岸防衛隊14日指出，一艘滿載移民的船隻在伯羅奔尼梭（Peloponnese）外海沉沒，至少79人死亡，還有數百人失蹤，是今年最致命的移民沉船事件之一。

半島電視台和英國廣播公司報導，希臘海岸防衛隊說，獲報後緊急出動六艘海岸警衛隊船隻、一艘海軍護衛艦、一艘軍用運輸機和一架空軍直升機，以及幾艘私人船隻，救援行動持續進行中，截至當地時間14日下午，已有大約104人獲救，但海面颳起強風，大幅增加救援難度。

希臘海岸防衛隊表示，歐洲國際邊界管理署（Frontex）一架偵察機13日下午就發現這艘船，並透過衛星電話與該船取得聯繫，但船隻「拒絕接受任何幫助」，稱只想繼續前往義大利

據報導，未料幾小時後，大約14日凌晨1時，船上有人通知希臘海岸防衛隊該船引擎故障，但沒多久就發生沉船意外，約10至15分鐘後，船身便全部沉入水中。

有初步報告顯示，船隻沉船時可能載有數百人，但確切人數尚不清楚。海岸警衛隊發布的這艘破舊藍色船隻的航拍照顯示，甲板上幾乎每一寸地方都擠滿了人，據信從利比亞出發，準備前往義大利，船上大多上都是20多歲男性。

衛報報導，罹難者幾乎來自阿富汗和巴基斯坦，希臘看守政府已宣布全國哀悼三天。一名希臘官員說，死亡人數急遽上升，每小時都在增加，外界普遍猜測船上有多達600人，但尚未得到證實。

希臘南部港口城市卡拉馬塔（Kalamata）副市長札非洛普洛斯（Ioannis Zafiropoulos）說，他的消息顯示船上有500多人。一個歐洲人道救援慈善機構則估計，這艘長約20至30公尺的船隻載有多達750人，聯合國移民局援引的數據為400多人。

希臘媒體援引倖存者的話說，船隻幾乎是瞬間沉沒，接近地中海最深處。其中一人說，「引擎停了下來，幾分鐘後就沉沒了。」

移民局 義大利 阿富汗

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