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歐洲議會通過未來AI監管計畫 料成全球首套相關規範

中央社史特拉斯堡14日綜合外電報導
歐洲議會今天表決通過一份重要文本，這項文件形成未來監管人工智慧（AI）系統法律規範基礎。路透
歐洲議會今天表決通過一份重要文本，這項文件形成未來監管人工智慧（AI）系統法律規範基礎。路透

歐洲議會今天表決通過一份重要文本，這項文件形成未來監管人工智慧AI）系統法律規範基礎，同時希望能促進科技創新。

法新社報導，歐洲議會和歐洲聯盟27個成員國之間，針對最終法律條款的磋商將於今天稍晚展開。

倘若歐盟於年底前達成協議，這套規範將成為全球首套AI監管法律。

歐盟這套AI監管計畫可回溯到2021年，但去年ChatGPT大爆發，展現了AI令人眼花撩亂的發展，並凸顯可能存在的風險後，監管草案更加迫切。

歐美呼籲規範AI的聲浪愈來愈大，要求西方政府迅速採取行動的壓力也日增，有人甚至形容這是一場人類保衛戰。

支持派人士讚揚AI科技將改變社會的面貌，包括工作、醫療保健和創造力；反對派則憂心AI對民主的潛在破壞力。

即使這項野心勃勃的目標達成，這套法案也得等到2026年才能生效，迫使歐盟推動和科技公司達成自願性暫時協議。

歐洲議會議員圖多拉切（Dragos Tudorache）昨天在議會辯論過程中說：「現在是歐洲對AI制定規範的正確時機？我的答案是絕對肯定。鑑於AI帶來的深遠影響，現在是正確的時機。」

歐盟執行委員會（European Commission）副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager）說：「我們能做的是創造信任、法律確定性，以利AI的正向發展。」

AI 歐盟 人工智慧

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