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歐盟控Google濫用廣告壟斷地位 擬要求分拆

編譯陳苓／綜合外電
歐盟指控Google濫用該公司在廣告科技的壟斷地位，可能要求分拆業務。(路透)
歐盟指控Google濫用該公司在廣告科技的壟斷地位，可能要求分拆業務。(路透)

歐盟14日指控Google濫用該公司在廣告科技的壟斷地位，以粉碎競爭。歐盟在反壟斷控告書中直搗Google營運模式的核心，並可能要求拆分業務。

彭博資訊報導，歐盟競爭執委薇斯塔格（Margrethe Vestager）說，和競爭對手相比，Google偏袒自家廣告交易平台，且強化該公司在廣告科技供應鏈的主導地位，讓Google能替服務收取高價。

薇斯塔格在14日的聲明表示：「Google存在於所謂廣告科技供應鏈的幾乎所有層面，我們初步憂慮Google會用市場地位，獨厚自身的中介服務。這不只可能傷害Google競爭者，也損及出版平台利益，並提高廣告商的成本。」

關鍵的是，歐盟表示，要求Google改變做法，也許不足矯正該公司的濫用行徑。這替歐盟可能的命令敞開大門，或許會下令Google分拆廣告科技業務與核心服務。

歐盟的反壟斷案瞄準線上廣告的黑箱作業。用戶點擊網頁時，Google會自動計算，替廣告商與發布平台提供廣告空間與價格。線上廣告是Google母公司字母（Alphabet）利潤最高的業務，去年進帳2,250億美元，占總營收的80%。

歐盟之外，美國司法部也對Google提出類似訴訟，也可能要求Google分拆廣告業務。

Google 歐盟 供應鏈

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