印度控小米違法 沒收資金逾6.7億美元

圖為位於印度孟買的一家小米店面。(路透)

中國媒體南方都市報12日報導，印度 負責偵辦金融犯罪的機構11日指控，小米 印度分公司、公司負責人及3家銀行違反「外匯管理法」，並沒收小米資金人民幣48億100萬元（約6.7億美元）。

報導證實，小米印度分公司、小米科技印度私人有限公司（Xiaomi Technology India Private Limited）、小米科技印度首席財務官拉奧（Sameer BS Rao）、前董事總經理詹恩（Manu Kumar Jain），還有花旗銀行（Citibank）、匯豐銀行（HSBC）與德意志銀行（Deutsche Bank）皆已得知被控。

報導說，印度中央執法局聲稱，這家中國手機業者的印度分公司與負責人涉嫌非法轉移資金，而3家銀行被盯上，則是未執行盡職調查和取得必要文件，卻放行專利費的款項匯出境外。

即因如此，小米存放於銀行，總計高達555億1000萬盧比（約6.7億美元）的資金被凍結，如此形同被正式沒收。

小米2014年進軍印度市場，僅歷時短短3年，2017年小米在當地市占率即躍居第1，當時小米曾宣布5年內要砸10億美元，投資 百家印度新創公司的計畫。

不過就在5年計畫接近尾聲之際，執法機構突然對小米印度分支下重手。去年5月間，印度反洗錢執行局也曾指控小米及印度子公司，違反外匯管理法。

當時印度反洗錢執行局指控，小米集團自2015年起以支付版權費的名義，匯款給海外3家實體，以致小米子公司的帳戶資產被扣押，集團雖然提申訴，但當地卡納塔卡省（Karnataka）高等法院今年4月21日駁回。

更早之前，2021年12月小米印度分公司還被查稅，隔年1月5日，印度稅務情報局告知小米，須追繳2017年4月1日至2020年6月30日期間拖欠的65億3000萬盧比（約7925.6萬美元）的進口稅。

印度當局指出，無論是小米印度還是合約商，均未把小米印度支付的「特許權使用費金額」，計入進口商品的評估價值，明顯違反印度「海關法」等規定。