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出席印尼國會聽證說中文 中資鎳業主管遭斥責

中央社雅加達12日專電
圖為印尼一家鎳工廠。(路透)
圖為印尼一家鎳工廠。(路透)

印尼人民代表會議上周邀請官員及多家中資公司負責人出席聽證會，討論鎳礦交易管理議題。有來自中國的鎳業公司主管不會講印尼語而被會議主席訓斥，引發討論。

印尼媒體報導，人民代表會議（DPR）第七委員會6日舉行有關鎳礦交易的聽證會，出席者包括能源及礦產資源部和工業部官員及在印尼的鎳業公司。聽證會主席艾迪（Eddy Soeparno）對來自鎳業公司的中國主管只講英語或中文感到不滿，當場斥責。

羅盤報（Kompas）報導，聽證會開始時，艾迪要求每一位鎳業公司負責人介紹自己及公司，其中部分人士來自中國，因為不諳印尼語而使用中文或英語，隨後艾迪訓斥，「按照規則，應該使用印尼語」。

6日聽證會的直播影片顯示，一名來自中國的中資鎳業公司主管在聽證會上以英語說：「早安，我是漢斯（Hans，音譯），是Obsidian Stainless Steel鋼鐵公司財政主任。抱歉，我不會說印尼語，所以我簡單介紹我的公司」。

這位中資公司財政主任話沒說完就被艾迪打斷。艾迪以英語問他是否準備通譯，隨後表情嚴肅地說：「這是正式的國會聽證會，所有聽證會是以印尼語進行，這是規則。」

他接著說：「所以你必須由能講印尼語的人代表你的公司發言。我們將等待你們的陳述，希望你的通譯能到這裡。」

CNBC印尼頻道（CNBC Indonesia）表示，有4家鎳業公司負責人缺席聽證會，包括印尼青山不鏽鋼有限公司（PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel）、印尼德信鋼鐵有限公司（PT Dexin Steel Indonesia）、印尼德龍鎳業公司（PT Virtue Dragon Nickel Industry）及緯達貝鎳鐵項目（PT Weda Bay Nickel）。

針對多家鎳業公司負責人未出席聽證會，第七委員會委員穆利揚多（Mulyanto）要求聽證會主席態度應該更強硬。他說：「我們的尊嚴被踐踏了。這些受邀出席（聽證會）卻沒有來的人無法給出解釋。若有必要，我們將請警察傳喚他們。」

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