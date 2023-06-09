新加坡脫口秀演員拿馬航開玩笑 網路罵聲一片

脫口秀演員Jocelyn Chia因為開馬航玩笑而引起爭議。(截取自Comedy Cellar視頻)

新加坡 脫口秀演員Jocelyn Chia近日在紐約脫口秀俱樂部演出的片段引起軒然大波，不但引來網民罵聲一片，還引兩個國家官員發聲表態——全因她一個關於馬來西亞航空的玩笑。

Jocelyn Chia先是表達了新加坡對馬來西亞的「積怨」，表示馬來西亞在1965年「拋棄」了新加坡，但到如今新加坡躋身發達國家行列，遠超「發展中」的馬來西亞。

她緊接著繼續嘲笑馬來西亞，說「馬來西亞的飛機都飛不好。什麼？馬來西亞航空失聯，這不好笑嗎？」

當其中一個觀眾插嘴向她表示「肯定會有人給你在Yelp上給你留個一星差評。」Jocelyn Chia回復說，「沒關係，他們沒有網路。」

(影音來源：NST Online)

這個視頻很快在網上引起軒然大波，Jocelyn Chia之後在Instagram中疑似回應，稱「天啊，大家開不了玩笑。」

馬來西亞外交部長卡迪(Zambry Abdul Kadir)指責了她的言論，稱她的玩笑話「完全缺乏敏感度，對受害者家庭毫無同理心。」新加坡外交部長維文(Vivian Balakrishnan)則表示，「我完全被她可怕的言論嚇到，她當然不能代表新加坡人。我們很重視跟馬來西亞的關係，對這種言論向馬來西亞人造成的冒犯和傷害感到抱歉。」

目前，Jocelyn Chia的IG社群媒體 帳號已經不復存在。在她的個人網站上，她稱自己來自新加坡，本來是律師，後來才成為脫口秀演員；而據南華早報，Jocelyn Chia是美國籍，新加坡方面表示她並沒有新加坡國籍。