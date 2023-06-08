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甩「漂綠」陰影 新加坡新碳權交易所開張

編譯易起宇／綜合外電
看好碳權交易市場發展，新加坡成立新的碳交易所CIX，本周開始進行交易。 路透
看好碳權交易市場發展，新加坡成立新的碳交易所CIX，本周開始進行交易。 路透

新加坡的新碳權交易所第一個交易日，交易了12,000噸的碳排放權。儘管碳交易產業一直籠罩在為企業「漂綠」的陰影下，但該國仍押注該產業的成長。

英國金融時報（FT）報導，石油巨擘雪佛龍（Chevron）、能源貿易商Vitol、渣打銀行和中國國際金融股份公司（中金公司），7日在新加坡新成立的碳交易所Climate Impact X（CIX）進行碳權交易。這家交易所希望在訂定自願性碳交易（voluntary carbon trading）市場的指標價格上，能挑戰芝加哥商品交易所集團（CME）和Xpansiv等其他國際交易所。

新加坡正嘗試利用其亞洲商業中心的地位，成為亞洲碳交易的主要平台，進而成為全球碳權的價格制定者，並為最終目標的期貨市場做準備。

這家由新加坡交易所（SGX）、淡馬錫，以及星展和渣打銀行合資成立的交易所表示，為實體碳權訂定的初始價格為每噸5.36美元，大約是全球首屈一指的碳交易所CBL類似合約的四倍。

FT報導指出，CIX在7日的交投一如先前預期，並不是太熱絡。

「自願性碳交易」是一套用來管理氣候相關計畫資金的系統。透過購買碳權，企業可以抵銷自身的排放。碳權則來自全球保護和支持大自然的計畫。

隨著世界各國朝低碳經濟轉型，碳權交易預料將持續成長。但目前面臨的一大挑戰，是如何定價碳權，這也是為何要成立現貨和期貨市場。

不過，一連串有關提供碳權的計畫有問題的醜聞，已沖淡了交易商的熱情和交易量，導致許多知名交易所的碳權價格下滑。CBL目前的碳權價格大約是每噸1.15美元，遠低於遠低於許多企業認為的公平價格5至10美元，令企業打消交易念頭。

CIX一直嘗試提供與數量較少但品質較高的計畫連結的合約，來與CBL和CME競爭，希望最終能建立起穩定的交易量。

CIX執行長拉森表示：「那些醜聞不可能對市場沒影響絕，現在市場比起先前要多了一點波瀾。我們原本可以等待更好的時機點，但最後決定不等了。打造碳交易中心不是一夕之間就能完成的事。如果一碰到阻礙就停下腳步，那麼永遠也無法達成目標。」

CIX表示，該交易所買賣的合約所提供的碳權，來自保護那些原本會遭摧毀或破壞的森林的計畫，總計有11項，包括在亞洲、非洲和南美洲進行的雨林和生物多樣性保護方案。

一名新加坡碳交易商表示：「排除交易商不喜歡或不信任的計畫後，CIX基本上正在嘗試創造一個類似布蘭特的指數，以制定更好的指標價格。」布蘭特是全球最重要的原油價格基準。

除了CIX外，新加坡還有另一個以區塊鏈為基礎的碳權交易平台AirCarbon，但交易商一直對該平台興趣缺缺。

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