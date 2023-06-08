小馬可仕：菲律賓外交中立 美中兩國間不選邊站

菲律賓總統小馬可仕。(Getty Images)

菲律賓總統小馬可仕去年6月底上任後，菲美安全合作急劇升溫，但小馬可仕昨天說，馬尼拉當局外交政策將保持中立，不向華府或北京 靠攏。

菲律賓總統通訊辦公室發布新聞稿表示，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨天會見多名菲律賓駐外大使時說，菲國政府經歷疫情 後經濟及世界情勢等變化，如今持續在貿易、安全、國防等議題上尋找「非傳統的合作夥伴」。

不過，小馬可仕說，馬尼拉當局「外交政策保持中立，不向任何國家靠攏」。

他表示：「我們不認同任何兩極世界的觀點。無庸置疑，我們只支持菲律賓，不向美國、北京或莫斯科靠攏。我們所做的事基本上是獨立的。」

小馬可仕上任後延續前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的獨立外交政策，但大幅強化菲美安全合作，並於2月初宣布新增4處戰略據點供美軍使用，引發「劍指中國」的聯想。

另外，小馬可仕5月初訪美，與美國總統拜登 會談時說，南海與亞太地區情勢緊張下，馬尼拉很自然地尋求與它「世界上唯一的條約夥伴（美國），強化和重新定義我們之間的關係」。

小馬可仕要求駐外大使在派駐國優先關注農業、能源、基礎建設開發和數位化等領域，若出現合作機會，「你應該探索它們；如果它們有足夠的發展前景，我們就抓住它」。

7日與小馬可仕會面的包括菲律賓常駐聯合國日內瓦代表團代表索瑞塔（Carlos Sorreta）、駐土耳其大使班蘇托（Henry Bensurto）、駐印度大使伊格納秀（Joel Francisco Ignacio）、駐馬來西亞大使龐賽（Maria Angela Abrera Ponce）等人。