我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳中國將在古巴設秘密監聽基地 威脅美國後院

紐約市霧霾持續 教育局緊急通知：高中明天改網課

小馬可仕：菲律賓外交中立 美中兩國間不選邊站

中央社馬尼拉8日專電
菲律賓總統小馬可仕。(Getty Images)
菲律賓總統小馬可仕。(Getty Images)

菲律賓總統小馬可仕去年6月底上任後，菲美安全合作急劇升溫，但小馬可仕昨天說，馬尼拉當局外交政策將保持中立，不向華府或北京靠攏。

菲律賓總統通訊辦公室發布新聞稿表示，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨天會見多名菲律賓駐外大使時說，菲國政府經歷疫情後經濟及世界情勢等變化，如今持續在貿易、安全、國防等議題上尋找「非傳統的合作夥伴」。

不過，小馬可仕說，馬尼拉當局「外交政策保持中立，不向任何國家靠攏」。

他表示：「我們不認同任何兩極世界的觀點。無庸置疑，我們只支持菲律賓，不向美國、北京或莫斯科靠攏。我們所做的事基本上是獨立的。」

小馬可仕上任後延續前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的獨立外交政策，但大幅強化菲美安全合作，並於2月初宣布新增4處戰略據點供美軍使用，引發「劍指中國」的聯想。

另外，小馬可仕5月初訪美，與美國總統拜登會談時說，南海與亞太地區情勢緊張下，馬尼拉很自然地尋求與它「世界上唯一的條約夥伴（美國），強化和重新定義我們之間的關係」。

小馬可仕要求駐外大使在派駐國優先關注農業、能源、基礎建設開發和數位化等領域，若出現合作機會，「你應該探索它們；如果它們有足夠的發展前景，我們就抓住它」。

7日與小馬可仕會面的包括菲律賓常駐聯合國日內瓦代表團代表索瑞塔（Carlos Sorreta）、駐土耳其大使班蘇托（Henry Bensurto）、駐印度大使伊格納秀（Joel Francisco Ignacio）、駐馬來西亞大使龐賽（Maria Angela Abrera Ponce）等人。

北京 拜登 疫情

上一則

加拿大野火無緩和跡象 歐盟、美國各派數百消防員協助

下一則

甩「漂綠」陰影 新加坡新碳權交易所開張

延伸閱讀

菲海軍持續強化軍力 小馬可仕檢閱首批地對空飛彈

菲海軍持續強化軍力 小馬可仕檢閱首批地對空飛彈
對中強硬？菲律賓南海放置5個浮標宣示主權

對中強硬？菲律賓南海放置5個浮標宣示主權
菲駐美大使：菲美南海聯合巡邏可能始於第3季前

菲駐美大使：菲美南海聯合巡邏可能始於第3季前
被批選菲律賓總統是為洗白家族腐敗、奢華行徑 小馬可仕否認

被批選菲律賓總統是為洗白家族腐敗、奢華行徑 小馬可仕否認

熱門新聞

圖／Ingimage

出國前晚機位突被取消…「1原因」 他慘遭禁飛10年

2023-06-06 19:04
三笠宮崇仁親王妃百合子是目前最高齡的日本皇室成員，1923年6月4日出生的她，迎來100歲生日。（Getty Images）

日皇族第2人 百歲百合子王妃每天這樣養生

2023-06-05 02:23
日本藥妝是許多外國旅客赴日必買的商品之一。圖／聯合報系資料照

遊日本「必買清單」排行曝光 第1名被狂掃貨到快創紀錄

2023-06-06 18:39
烏克蘭總統澤倫斯基的推特6日發布畫面顯示，卡科夫卡水壩被破壞，大量蓄水從缺口流出。(截自推特)

烏克蘭水壩遭炸毀下游恐釀災 赫松州長籲民眾趕緊自救

2023-06-06 06:55
約旦王室舉行王儲婚禮，王儲胡笙王子(右)迎娶有沙烏地王室血統的建築師艾塞夫。(Getty Images)

約旦王儲迎娶沙國王室血統新娘 威廉凱特、吉兒皆出席

2023-06-01 16:28
法國安錫鎮公園發生隨機持刀攻擊幼童案，造成五傷，兇嫌是一名敘利亞難民。(截自推特)

法國持刀攻擊案5傷 受害幼童還在坐嬰兒車 3人情況危急

2023-06-08 10:52

超人氣

更多 >
父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜
加州14歲神童大學畢業創172年來紀錄 成SpaceX最年輕工程師

加州14歲神童大學畢業創172年來紀錄 成SpaceX最年輕工程師
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司