法國持刀攻擊案5傷 受害幼童還在坐嬰兒車 3人情況危急

法國安錫鎮公園發生隨機持刀攻擊幼童案，造成五傷，兇嫌是一名敘利亞難民。(截自推特)

法國阿爾卑斯山安錫鎮（Annecy）的湖邊公園今天發生暴徒持刀攻擊事件。1名敘利亞難民持刀揮砍一群學齡前幼童，造成4名孩童與1名成人受傷，至少1名受害幼童還在坐嬰兒車，舉國震驚。

影片來源：YouTube The Telegraph

法新社報導，凶嫌是1名30歲出頭的敘利亞男子，4月在瑞典 取得難民身分。

根據目擊者描述，這名持刀男子四處狂奔，顯然是隨機挑選對象攻擊，直到他在安錫湖（Lake Annecy）湖畔被警方開槍擊中腿部。

當時正在公園慢跑的前職業足球 選手勒塔萊克（Anthony Le Tallec）告訴地方媒體「多芬自由報」（Dauphine Libere），「他想要攻擊每一個人。我跑開了，他衝向1名老人和1名婦女，揮刀刺向老人」。

另一名目擊者說，凶嫌在攻擊那名老人之前，先攻擊了一群幼童，還一邊大喊大叫，但聽不懂他說的話。

➤➤➤法國持刀攻擊幼童案下修至5傷 凶嫌疑敘利亞難民

路透報導，目擊者表示，至少有1名受害幼童還在坐嬰兒車。

安全消息人士告訴法新社，2名據信3歲左右的幼童以及那名成年傷者情況危急，正在醫院與死神搏鬥。

法國安錫鎮公園發生隨機持刀攻擊幼童案，檢警趕至現場蒐證，事發當下現場還有幼童。(美聯社)

1名警方消息人士則說，凶嫌被當場逮捕，目前正在查驗身分，但法國安全機構先前對他並無掌握。

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）稱這場攻擊事件是「完全的懦夫行徑」。

他在推特發文表示，「全國上下都非常震驚，我們的心與受害者、他們的家屬和急救單位同在」。

凶嫌的身分與犯案動機目前仍在調查中，地方檢察官預料稍晚會在記者會上揭露更多細節。

法國安錫鎮公園發生隨機持刀攻擊幼童案，檢警在現場蒐證。(美聯社)

然而，最新這起攻擊事件，很可能引發更嚴格的移民審查與庇護政策，右翼政治人物立刻抓住凶嫌的難民身分做文章。

右翼共和黨黨魁齊歐堤（Eric Ciotti）在國會告訴記者，「調查會釐清發生了什麼事，但凶嫌的身分特徵，似乎與過去在這類攻擊事件中看到的相同」。

2012年，法籍阿爾及利亞裔極端分子梅拉（Mohamed Merah）在法國南部城市土魯斯（Toulouse）開槍濫射，造成7人死亡，包括在1所猶太學校槍殺3名學生與1名拉比。

更近期事件發生在2020年，歷史教師帕第（Samuel Paty）在光天化日下，於巴黎市郊遭到車臣極端主義分子斬首，引發大眾震驚與哀悼，也令法國開始辯論極端伊斯蘭主義在貧困地區產生的影響。