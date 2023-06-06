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水壩破損釀大規模破壞 烏前部長：車諾比核災後最嚴重生態災難

編譯張君堯／即時報導
烏克蘭南部新卡霍夫卡大壩5日出現「巨大缺口」並湧出大量洪水，烏國科學家正等待洪水消退才能全面評估對環境的影響，但一名前部長警告稱「這可能是自車諾比核災以來最嚴重的生態災難」。（美聯社）
烏克蘭南部新卡霍夫卡大壩5日出現「巨大缺口」並湧出大量洪水，烏國科學家正等待洪水消退才能全面評估對環境的影響，但一名前部長警告稱「這可能是自車諾比核災以來最嚴重的生態災難」。（美聯社）

烏克蘭南部新卡霍夫卡大壩（Nova Kakhovka Dam）5日出現「巨大缺口」並湧出大量洪水，烏國科學家正等待洪水消退才能全面評估對環境的影響，但一名前部長警告稱「這可能是自車諾比核災以來最嚴重的生態災難」。

衛報報導，分析人士認為損害的規模將取決於釋放的水量和受損程度，這2項關鍵因素目前仍未知，不過迄今已迫使數千人撤離、淹沒國家公園並危及數百萬人的供水。最壞的情況下，它還可能對歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電站構成長期威脅，還可能讓農業毒素和石化產品流入黑海。

國際能源署（International Energy Agency）在推特上透露「位於上游100英里（約160公里）處的扎波羅熱核電站專家正密切監視局勢，工廠目前沒有直接的核風險」，不過假如大壩後面的水庫耗盡，這將讓冷卻系統的補充和運行出現問題。

前生態部長塞梅拉克（Ostap Semerak）則認為「未來幾天和幾周可能會出現其他危險，因為洪水吞沒城市、加油站和農場，農用化學品和石油產品會因此流入黑海」，他補充說「這將對羅馬尼亞、喬治亞、土耳其和保加利亞產生影響，並對整個地區是有害的，我們的政府已經宣布，這是過去10年來歐洲最大的環境災難，我認為這可能是烏克蘭自1986年車諾比事故以來最嚴重的一次」。

此外，烏克蘭非政府組織「環境人民法」（Environment People Law）負責人克拉夫琴科（Olena Kravchenko）表示包括第聶伯河（Dnipro River）下游地區、河口和黑海沿岸生態系統都將面臨「前所未有的環境惡果」，除了河流將被房屋殘骸和危險化學品污染，且大片農田可能無法灌溉從而影響農作物，此外，地雷還將位移並被淤泥覆蓋，這將使它們更難定位和拆除。

大壩受損後，烏克蘭和俄羅斯都指責對方是幕後黑手。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）除召集安全委員會進行緊急會議，還譴責俄國對大壩的襲擊簡直像是「大規模殺傷性的環境炸彈」。

澤倫斯基6日在向全國發表的夜間影片談話中指出「只有從俄國入侵中解放整個烏克蘭，才能保證不會出現新的恐怖主義行為，俄國佔領者的這種蓄意破壞是一顆『大規模殺傷性環境炸彈』」，他強調破壞大壩「不會阻止烏克蘭和其人民，我們仍會解放所有的土地」。

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