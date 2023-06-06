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伊朗宣稱打造極音速飛彈 速度達「音速15倍」

編譯高詣軒／即時報導
伊斯蘭革命衛隊（IRGC）展示新款極音速「法塔」飛彈。(Getty Images)
伊斯蘭革命衛隊（IRGC）展示新款極音速「法塔」飛彈。(Getty Images)

因核問題與美國關係緊張的伊朗，6日宣稱已經打造出速度可達15倍音速的極音速飛彈，射程範圍可達1400公里。外媒認為，伊朗這項宣布似乎意在顯示有能力對中東多國部署武器，也料使西方對伊朗飛彈能力更加忌憚。

該款飛彈名為「法塔」（Fattah），為波斯文「征服者」之意，號稱最高時速可達1.5萬公里，被稱為伊朗首款本土製極音速彈道飛彈。據美聯社，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）對此表示，感受到國家形成「威懾力量」，並稱這股力量有助為周邊國家維護長久安全與和平。

伊朗此次宣布的時機，碰上國務卿布林肯（Antony Blinken）將訪問沙烏地阿拉伯。去年11月，伊朗當局就曾宣稱製造出一款極音速飛彈，但並未提供證據，而當時伊朗正因22歲女性艾米尼（Mahsa Amini）遭警方逮捕後喪命，面臨全國抗議潮。

出席飛彈展示時，伊朗革命衛隊航太部隊司令哈吉薩達（Amir Ali Hajizadeh）表示，該款精準導引的飛彈「能夠穿透所有防禦」，沒有任何系統可以匹敵或反制。伊朗雖未釋出飛彈成功發射並擊中目標的畫面，但哈吉薩達聲稱先前已進行過引擎的地面測試。

「法塔」飛彈1400公里的射程對伊朗來說算是中程。由於西方制裁，伊朗軍方較難取得先進武器，伊朗革命衛隊近年則已持續發展彈道飛彈能力。

美聯社分析，哈吉薩達宣稱的真實性取決於飛彈的靈活程度。愛國者飛彈等防空系統，可以藉由預測彈道飛彈軌跡試圖攔截。伊朗6日的展示中，似乎可以發現「法塔」飛彈可活動的噴嘴，這可能使其能於飛行中改變軌跡，增加攔截難度。

伊朗周邊與美國交好的波灣國家，廣泛使用愛國者飛彈系統，而伊朗的區域宿敵以色列也具備健全的空防。

路透引述伊朗國營電視台宣稱，法塔飛彈可以穿越美國大多數先進反彈道飛彈系統，也可穿過以色列鐵穹（Iron Dome）防禦系統。

美國和中國據信都希望掌握極音速武器，俄羅斯則宣稱已將該類武器投入實戰，用於對烏克蘭的戰場上。不過，速度和靈活度似乎未必確保擊中目標，例如烏國空軍5月曾表示，用愛國者飛彈擊落了俄國極音速匕首飛彈。

伊朗 彈道飛彈 極音速飛彈

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