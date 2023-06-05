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萊比錫警民衝突釀數十傷 德部長譴責極左翼暴力

中央社柏林4日綜合外電報導
德國東部城市萊比錫爆發警民衝突，導致數十人受傷，德國內政部長費瑟譴責極左翼抗議分子這種「毫無意義的暴力行為」。(路透)
德國東部城市萊比錫爆發警民衝突，導致數十人受傷，德國內政部長費瑟譴責極左翼抗議分子這種「毫無意義的暴力行為」。(路透)

德國東部城市萊比錫（Leipzig）爆發警民衝突，導致數十人受傷後，德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）譴責極左翼抗議分子這種「毫無意義的暴力行為」。

示威群眾周末設置路障、縱火焚燒，並朝安全部隊扔擲物品，抗議4名極左翼活動人士遭關押。

萊比錫警方聲明指出，約有50名警察在2日晚間開始的抗議活動中受傷，其中3人因此「無法值勤」。

警方說，截至目前有近30人被捕，而先前有「多達50人」遭預防性拘留，後來已獲釋。

費瑟在聲明中說：「極左翼無政府主義者和暴徒這種毫無意義的暴力行為完全沒道理可言。」

費瑟說：「那些朝警方投擲石塊、瓶子和燃燒彈的人必須為此負責。」

極左翼活動人士昨天號召各界在萊比錫示威一天，吸引數以百計民眾參與這場抗議活動。

德國東部城市德勒斯登（Dresden）法院上月31日宣判，來自萊比錫的年輕學生莉娜E（Lina E.）和另外3名極左翼活動人士處以數年徒刑，從而引發這場騷動。

這個極左翼團體在2018年至2020年間對新納粹人士（neo Nazis）和據稱是極右翼支持者施以暴力攻擊，而被判有罪。

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