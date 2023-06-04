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中國招募德退役飛行員參與訓練 德防長要求立刻停止

中央社柏林4日專電
德國國防部長佩斯托瑞斯出席「香格里拉對話」。(Getty Images)
德國國防部長佩斯托瑞斯出席「香格里拉對話」。(Getty Images)

中國用金錢利誘德國退役飛行員訓練中國解放軍，引起德國政壇譁然。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）會晤中國國防部長李尚福時，要求中方立即停止這種做法。

「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，多位德國空軍飛行員退役後前往中國，協助訓練解放軍，出面招募他們的是一家位於北京的公司，擁有這家公司者是一名因竊取軍事機密2016年被美國判刑和遞解出境的中國間諜。

報導說，這些退役飛行員顯然經由在塞席爾共和國（Seychelles）的空殼公司，獲得豐厚收入，其中一人現居中國東北的齊齊哈爾市，當地是重要的空軍基地。

目前人在新加坡參加「香格里拉對話」亞洲安全會議的德國國防部長佩斯托瑞斯，3日與中國國防部長李尚福會晤後表示，已明確要求中方「立即停止」這種作法，「如果我做同樣的事，他一定不會開心」。

佩斯托瑞斯說，李尚福反應低調，他沒有否認，不過淡化這件事的嚴重性。

德國國防部發言人拒絕對個案表示意見，不過證實中國透過外部公司挖角退役飛行員，警告他們有洩漏戰術和作戰方式的風險。

德國空軍飛行員退役後前往中國訓練解放軍，引起德國政壇譁然。

在最大反對黨基民黨（CDU）負責國防政策的議員基塞維特（Roderich Kiesewetter）認為，中國招募德國等北約國家退役飛行員，目的是學習北約攻擊和防衛的技巧，再也不掩飾入侵台灣的企圖。

國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）批評這是一大醜聞，呼籲政府嚴格限制退役飛行員從事這種訓練工作。

德國 國防部 解放軍

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