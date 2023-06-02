印度體壇MeToo風暴 奧運選手將獎牌浸恆河抗議

印度首位獲得奧運獎牌的角力女將馬里克指控印度角力協會主席辛赫多年來的不當性行為，並呼籲警方逮捕辛赫。（美聯社）

印度 首位獲得奧運獎牌的角力女將馬里克淚流滿面地將獎牌緊貼胸前，準備將它浸入恆河，藉此抗議角力界多年來的性騷擾 惡行。「這不只是為了女角力選手，而是為了次次遭噤聲的印度女兒。」

馬里克（Sakshi Malik）及數名印度角力選手指控印度角力協會主席辛赫（Brij Bhushan Singh）多年來的不當性行為，並呼籲警方逮捕辛赫。身兼執政黨印度人民黨（Bharatiya Janata Party）國會議員的辛赫已否認相關指控。

馬里克及其他角力選手近日發布聲明說：「對我們來說，我們的獎牌是神聖的，恆河也是如此。」

美國時代雜誌（TIME）5月31日報導，30日將獎牌浸入恆河的戲劇性場景持續在印北哈里德瓦（Haridwar）上演，直到農場工會領袖狄凱特（Naresh Tikait）與選手會面，說服他們下周再把獎牌浸入恆河。狄凱特對當地媒體說：「因為有他們，我們在國際體育舞台上昂首挺胸」。

5月30日晚間，相關爭議進一步升級。世界角力聯盟（UWW）正式譴責印度角力選手所受到的待遇，並呼籲有關單位「對這些指控進行徹底及公正的調查」。

世界角力聯盟還提醒印度奧運協會（Indian Olympic Association）履行4月的承諾，於45天內選出印度角力協會的新主席。

世界角力聯盟警告，如果不這樣做，聯盟可能會終止印度角力協會的運作，使運動員 「在中立的旗幟下出賽」。

女角力選手的抗議引發外界全面清算印度女運動員遭性騷擾的狀況，規模可謂空前。角力是印度在奧林匹克運動場上表現最耀眼的項目，印度運動員過去贏得的21枚獎牌中，有6枚是由角力選手奪下。

對於大多來自北部哈雅納邦（Haryana）貧困農村家庭的女角力選手來說，參加職業體育比賽提供收入來源及新的機會。許多人一直不願站出來反對普遍存在的性騷擾問題。

馬里克對時代雜誌說：「我們將持續抗爭，因為政府沒把我們的話聽進去，我們還沒有獲得正義。這場戰鬥不再只是為了印度的女角力選手，而是為了一次再一次遭到噤聲的印度女兒。」

印度角力界的MeToo事件始於今年1月，當時兩屆世界冠軍弗加特（Vinesh Phogat）說她接到年輕女選手的電話，稱印度角力協會主席辛赫對她們性騷擾。角力選手接著前往新德里的印度角力協會總部抗議。

弗加特說，至少有10名女運動員提出這類指控，過去通報的性騷擾案件不是消失，就是站出來的動運員無法再出賽。

馬里克說，除了性騷擾指控外，辛赫還涉嫌多年來以身體羞辱等性別歧視行為對待女性，說她們「很man」，並對她們的運動服裝說三道四。

今年1月起，馬里克、弗加特及普尼雅（Bajrang Punia）等數位角力冠軍在德里靜坐，要求對辛赫採取行動。他們退出錦標賽及其他賽事，揚言將獎牌還給政府。

印度總理莫迪（Narendra Modi）5月28日出席印度新國會大樓落成典禮時，馬里克、弗加特及普尼雅3人前往抗議遭警方拘留。網路流傳的影像可見警察推擠及粗暴對待，還將他們拖上公車。

警方後來以擾亂公共秩序罪等對馬里克等人提起訴訟，引發許多公眾人物抨擊。

角力選手們在聲明中譴責警方行為，質問「女運動員為受到的性騷擾爭取正義，就是犯罪？」

時代雜誌指出，辛赫領導印度角力協會10多年，他之前在記者會上強烈否認這些指控，「如果對我的指控得到證實，我會上吊自殺。如果你們（角力選手）有任何證據，請提交給法庭，我準備好接受任何懲罰」。

今年1月，印度體育部因這些性騷擾指控成立小組來監督印度角力協會的運作，辛赫暫時被停職。體育部4月25日表示，印度角力協會缺乏法律授權的內部投訴委員會。然而，體育部沒有解決對辛赫的指控，辛赫此後恢復主持角力比賽。

馬里克等人5月向印度最高法院請願，稱即使已有數起不當性行為的投訴，德里警方仍未能對辛赫提起正式訴訟。3天後，警方將兩起針對辛赫的案件登記在案；他迄今已受訊問但未被起訴。

除了性騷擾指控外，目前還有4起針對辛赫的刑事案件待調查，其中一項是謀殺未遂。

關於角力選手的下一步，馬里克說，角力運動員將繼續要求印度角力協會換主管，女子角力選手未來才能在「毫無恐懼及猶豫」下參加相關競賽。除了將獎牌浸入河中外，角力選手還計畫在新德里進行無限期的絕食抗議。

專家說，角力選手展現的團結精神，讓外界留意到印度體壇的性騷擾問題，並加大壓力要政府解決這個問題。相關紀錄顯示，2010年到2020年間，印度體育局的教練及官員收到45起相關投訴。

印度著名體育記者尤格拉（Sharda Ugra）寫道：「這場印度體育史上空前的角力選手抗爭，讓更廣大的民眾看到我們體育結構中每一條斷層線和裂痕」。