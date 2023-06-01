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英特爾要求100億歐元設廠補貼 德國政府為難

中央社／柏林1日電
晶片大廠英特爾規畫在德國設廠，要求追加100億歐元補貼，讓德國政府為難。（路透）
晶片大廠英特爾規畫在德國設廠，要求追加100億歐元補貼，讓德國政府為難。（路透）

德國媒體報導，規畫在德國設廠的美國晶片大廠英特爾，由於追加預算要求高達100億歐元的補貼，讓德國政府感到為難。

去年3月，晶片大廠英特爾（Intel）高調宣布將在德國東部的馬德堡（Magdeburg）打造大型晶圓廠，原本規畫今年上半年動工，最近卻傳出預算大幅增加，德國政府對補貼有異議。

德國「商報」（Handelsblatt）今天引述官方知情人士報導，英特爾打算將投資額從170億歐元追加到270億歐元（約290億美元），開口要求高達100億歐元（約107億美元）補貼，讓德國政府感到為難。

參與談判官員指出，追加預算在預料之中，但英特爾在意的顯然是爭取到最高額度補貼，德國政府內部因此出現雜音，總理府和經濟部都贊成，但財政部表態反對。

報導說，為留住英特爾，德國經濟部正與能源業者談判，希望為英特爾爭取到更優惠的電價。

英特爾發言人證實將追加預算，不過不願對具體投資金額表示意見，僅強調有必要與德國政府一起找出解決方法，預計6月中與德國官員談判。

報導指出，英特爾顯然打算在德國廠採用艾司摩爾（ASML）新一代的高數值孔徑極紫外光（High-NA EUV）光刻機，這款先進製程的新設備每台要價數億歐元，預計2025年前後開始交貨。

按照英特爾的最新規畫，德國廠的動工日期將延後到2024年，預計2027年或2028年才開始量產。

德國 預算 投資

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