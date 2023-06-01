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交往2年未婚夫竟是女兒身…她崩潰控性侵：以為和男人歡愛

聯合新聞網╱即時報導
圖為「男友」及其真身。（取自網路）
圖為「男友」及其真身。（取自網路）

英國一名女子透過約交友網站認識「男友」，兩人交往兩年並到了談婚論嫁階段，卻意外發現對方原來是「女兒身」。「男友」現被指策劃騙局，誤導女友以為自己是男人，甚至在性交時使用異物插入，如今面臨2項性侵指控。

香港01綜合外媒報導，涉事情侶在2016年透過交友網站結識，同年12月首次見面，其後兩人曾在不同場合親吻及發生性關係。

40歲「男友」西爾瓦諾（Blade Silvano）雖曾主動提出求婚，後來卻訛稱患癌，並以此為由推遲婚禮。至2018年9月，受害者意外揭露「男友」西爾瓦諾真身，當時她發現「男友」資料自動連結到臉書另一個陌生名字帳戶，原來是「男友」的另一個帳戶，才知道「男友」原來是女人。

檢察官希爾曼（Michael Hillman）指出，西爾瓦諾持續在性交時使用「未知物品」插入，並且總是穿着T恤和短褲，從沒有在女友面前裸露身體，也不允許對方碰觸其私處。西爾瓦諾5月16日受審時，宣稱從未與受害者見面，否認使用假名，而且聊天時「從未提過性別」，更否認2項性侵罪名。

受害者作證時表示，西爾瓦諾在2年來的對話及約會網站個人簡介中，均自稱男性，包括傳送「刮鬍子」照片給她。她指被告「剝奪了我合法的權利，每個人都有權知道自己在和誰、以及什麼東西發生性關係。我只同意和男性發生關係，而非女性」，因而對「男友」提告。

但西爾瓦諾的辯方律師懷特（Debra White）指稱，雙方大部份時間靠WhatsApp溝通，根本沒有見過面，他們只是一種流於幻想與角色扮演的交流，不過遭受害者否認。而西爾瓦諾5月16日受審時，宣稱從未與受害者見面，否認使用假名，而且聊天時「從未提過性別」，更否認2項性侵罪名。

性侵 香港 臉書

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