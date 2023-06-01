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BTS休團前拋持股 HYBE員工涉內線交易送辦

中央社首爾1日綜合外電報導
南韓天團BTS。（路透）
南韓天團BTS。（路透）

韓國天團防彈少年團（BTS）去年宣布暫停團體活動，隔天股價一度暴跌25%。韓國金融監管機構今天指控3名BTS經紀公司HYBE員工趕在消息宣布前拋售股票，涉內線交易送辦。

法新社報導，防彈少年團去年6月14日在YouTube發布一段影片向歌迷表示，在精疲力竭及受到各界高度期待的壓力下，成員將休息一陣子，專注於各自的職涯發展。

隔天韓國股市一開盤，HYBE股價一度暴跌近25%，市值蒸發將近2兆韓元（約15億元1332萬美元）。

韓國金融監督院（Financial Supervisory Service）今天在聲明中表示，3名身份未被公開的HYBE員工事先得知休團消息後，趕在公布前拋售持股，非法獲利數億韓元。

金融監督院說：「我們已將這3名高階職員移送檢方，建議將他們起訴。」

金融監督院還批評HYBE透過YouTube影片發布恐會影響市場的重要公告，而不是透過官方聲明或監管文件，導致「投資人更加混亂」。

金融監督院表示，演藝經紀公司應該有一套系統，能夠「透明並經由正確管道」向投資人公開重要資訊。

HYBE並未回應法新社提問。

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