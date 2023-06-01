北韓發射衛星失敗 金與正矢言加強軍事偵察能力

北韓5月31日早上從東昌里地區朝向黃海發射一枚航太器，日本政府對沖繩地區居民發出警告。(路透)

北韓 中央通信社（KCNA）今天報導，平壤當局領導人金正恩的妹妹金與正 表示，北韓很快就要將一顆軍事間諜衛星送入軌道，同時矢言加強軍事偵察能力。

北韓中央通信社報導，搭載「萬里鏡1號」（Malligyong-1）軍事偵察衛星的「千里馬1號」（Chollima-1）火箭昨天在空中發生事故，墜入海中。北韓承認衛星發射受挫，實屬罕見。

握有實權的金與正在北韓中央通信社刊載的英文聲明中說：「可以肯定的是，（北韓的）軍事偵察衛星會在不久的將來正確進入太空軌道，並開始執行任務。」

北韓中央通信社還公布了據稱是新型火箭從海濱發射台升空的照片。

一名南韓 國會議員引用南韓情報機構說法表示，要解決導致運載火箭失敗的問題，可能需要數週或更長時間。

美國卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）研究員潘達（Ankit Panda）說，這些照片證實，這支火箭確實是新設計，「這次發射使用了新建於東倉里（Tongchang-ri）的海濱發射台，因此我們可能會看到更大型的太空發射載具使用最近有一些工程的傳統發射架」。

「北緯38度」（38 North）、戰略暨國際研究中心（CSIS）等美國智庫提到，商業衛星影像顯示，主發射台在昨天發射後有大量活動。

北韓這次發射行動受到了南韓、日本和美國等廣泛批評。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人說，北韓使用彈道飛彈技術執行的任何發射行動都違反聯合國安全理事會決議。

金與正在聲明中表示，批評北韓這次發射行動是「自相矛盾」，因為美國和其他國家已經發射了「數以千計衛星」。

她還說：「美國是一群流氓，他們聲稱即使北韓發射1顆衛星…也是違法且具有威脅性。」