遊泰遭下藥擄至緬甸…中國女網紅被軟禁 台男跳樓癱瘓

（示意圖／Ingimage）

美國非營利組織「全球反詐騙組織」（Global Anti Scam Org，GASO）30日在Facebook上公開兩宗泰國 擄人事件，分別是一名中國百萬粉絲女網紅及一名台灣遊客在曼谷被下藥，其後均遭擄至緬甸 ，其中百萬粉絲女網紅已遭詐騙集團 強暴及軟禁，組織目前正努力營救。

香港01報導，全球反詐騙組織稱，一名中國百萬粉絲女網紅3月15日在泰國一間知名男模店被下藥。發言人Simon稱：「她在曼谷的一個知名的打卡男模店，她在那邊原本只是想要拍拍她的短視頻，然後就在那個過程中她就被下藥。」

全球反詐騙組織稱，個案二是一名停留在曼谷五天的台灣遊客，他一樣被下藥，醒來時已經在緬甸老街。緬甸園區要求他支付5萬美元的贖金，否則要加入詐騙集團從事詐騙行為。

全球反詐騙組織又稱，由於個案二不願意從事詐騙活動，因此嘗試從四樓跳下逃脫，目前人已癱瘓，並於緬甸的醫院接受治療。

全球反詐騙組織呼籲到泰國的旅客注意安全，避免造成遺憾。

針對有台灣旅客疑似在泰國遭到詐騙集團下藥，台警政署30日表示，目前沒有接獲到相關情報。台灣刑事局則表示，4月有接獲家屬報案，說被害人失蹤，有掌握曾入境泰國的證據，目前人在緬甸，只是是否被下藥擄走，仍要再調查釐清。