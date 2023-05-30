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澳洲男浮潛時遭鹹水鱷攻擊咬住頭 徒手「扳開鱷嘴」逃過一劫

編譯周辰陽／即時報導
澳洲一名51歲男子日前在昆士蘭省外海浮潛時，遭遇一隻鹹水鱷攻擊與咬住頭部，但是他自行把鱷魚的下顎扳開，因此而逃過一劫。資料照片。(路透)
澳洲一名51歲男子日前在昆士蘭省外海浮潛時，遭遇一隻鹹水鱷攻擊與咬住頭部，但是他自行把鱷魚的下顎扳開，因此而逃過一劫。資料照片。(路透)

澳洲一名51歲男子日前在昆士蘭省一處專屬渡假村浮潛時，遭遇一隻鹹水鱷攻擊與咬住頭部，但是他徒手把鱷魚的下顎扳開，因此而逃過一劫，最後只受到了撕裂傷。

BBC與澳洲Yahoo News報導，當事人麥高文（Marcus McGowan）詳細介紹了自己是怎麼設法把鱷魚的下顎從自己的頭扳開的。據他說明，他跟妻子與一群人當時正在昆省約克角（Cape York）附近的哈格斯通島（Haggerstone Island）外海約28公里處浮潛，卻從背後被那隻鱷魚咬了。

麥高文透過就診醫院發表聲明指出，他以為那是一隻鯊魚，「但當我伸出手時，才意識到是隻鱷魚，我能夠將牠的下顎扳開，拉到剛好足以把我的腦袋弄出來的程度」。麥高文還說，這一隻懷疑是未成年的約3公尺長鱷魚繞了回來，再試圖攻擊他一次，但他能夠把牠給推開，只是用的右手被咬了一口。

麥高文與其他同行的浮潛客都設法安全游回船上，他先接受了急救處理，船員則趕忙把船開回岸邊。麥高文事後經由空運前往附近島嶼的醫院，接著飛到凱恩斯（Cairns）接受進一步治療。

報導指出，鱷魚攻擊人類事件在澳洲並不常見，但最近幾個月傳出了幾起案例。昆省環境部門稱將會調查這起事件，但「廣闊海洋裡的鱷魚可能很難找到，因為這些動物往往每天移動數十公里」。

澳洲

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