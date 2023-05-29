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移民穿越英吉利海峽赴英 法國救起63人

中央社法國里爾28日綜合外電報導
圖為北法海灘上的一艘充氣艇。(美聯社)
圖為北法海灘上的一艘充氣艇。(美聯社)

法國海事當局今天表示，周末於英吉利海峽（English Channel）救起63名搭乘簡陋船隻企圖前往英國的移民

法新社報導，法國的英吉利海峽救援中心從昨晚開始，在加萊省（Pas-de-Calais）海域協調了兩次救援行動。

英吉利海峽救援中心在聲明中指出，一艘「在水中失去動力」的船隻在加萊省海域被國家海上救援協會（National Society for Sea Rescue, SNSM）的船所救，將46人送上岸。

與此同時，一艘為增援搜索與救援行動、由國家於4月租借的支援船在北邊的奧耶普拉日（Oye-Plage）外海從失事的第2艘船救起17人。

在這場救援行動的數天前，5名人士因2021年底造成27位移民死亡的沉船事件遭到起訴。

這5人，包括3名女性和2名男性被控未能為處於危險中的人提供幫助，25日在巴黎遭到起訴。

法國相關海事單位遭指，在船隻沉沒的晚上收到15次請求救援的訊息，卻未前往協助移民。

儘管穿越英吉利海峽這個世界上海洋運輸最繁忙的航道之一危險性十足，每年有愈來愈多人試圖渡過這個海峽前往英國。

2022年，約有4萬6000人穿越海峽尋求庇護，他們大多為阿富汗人、伊朗人和阿爾巴尼亞人。

迄今已有大約8000人在法國海域獲救。

移民 阿富汗 伊朗

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