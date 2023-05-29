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瓜地馬拉總統大選民調領先者被取消資格 遭批政治操作

編譯陳曉慈／即時報導
瓜地馬拉6月總統大選候選之一皮內達（Carlos Pineda）遭瓜國司法機關宣判不符候選人資格，無法繼續參選。（美聯社）
瓜地馬拉6月總統大選候選之一皮內達（Carlos Pineda）遭瓜國司法機關宣判不符候選人資格，無法繼續參選。（美聯社）

瓜地馬拉6月將舉行總統大選，瓜國最高司法機構憲法法庭日前宣布候選之一皮內達（Carlos Pineda）不符候選人資格，將無法參與競選。半島電視台報導，這次瓜國大選已有3位候選人被宣告資格不符。

半島電視台報導，保守派商人皮內達在社群平台上擁有大量粉絲，在上周一份民調支持率更位居第一。瓜國法院上周指出，皮內達既未獲足夠黨代表簽名，也沒提交財務報告，因此以不符瓜國選舉提名程序為由，凍結其總統候選人資格。皮內達隨即上訴，但憲法法庭26日宣布維持原本判決。

皮內達在社群平台上發文寫：「貪腐贏了，瓜地馬拉輸了」，並在另一則貼文中指控憲法法庭裁決結果是支持「選舉舞弊」。皮內達寫：「我們已經失去民主了」。

瓜國將於6月25日迎來第一輪總統大選。半島電視台報導，皮內達是此次瓜國大選第3位被宣告資格不符的候選人。另一位總統候選人阿爾蘇（Roberto Arzu）25日遭宣布資格不符，左傾原住民籍候選人卡布雷拉（Thelma Cabrera）則在今年稍早遭撤銷競選資格，原因是她的副手、前人權監察員羅達斯（Jordan Rodas）未能證明自己沒有訴訟在身，因此遭法院取消競選資格，連帶卡布雷拉也遭撤銷登記。

批評者譴責取消候選人資格的行為是政治操作，意圖屏除可能對執政黨造成威脅的所有候選人。人權觀察組織美洲代理副主任帕皮爾（Juan Pappier）發推文說，對皮內達的判決「明顯想藉司法操作確保『選舉』結果」。

瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）因任期到期，無法競選下一任總統，其所屬保守派政黨「前進黨」（Vamos）推出候選人孔代（Manuel Conde）參選。

24日一份瓜國民調顯示，皮內達以22%支持率位居第一，前第一夫人托雷斯（Sandra Torres）以20%排名第二，前獨裁總統蒙特（Efrain Rios Montt）之女李歐斯（Zury Ríos）排第三。

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