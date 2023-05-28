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厄多安宣布勝選：未來5年將繼續統治土耳其

厄多安連任成功 普亭表達祝賀

中央社伊斯坦堡28日綜合外電報導
圖為土耳其總統厄多安(左)與俄國總統普亭2022年在伊朗會面。(美聯社資料照)
圖為土耳其總統厄多安(左)與俄國總統普亭2022年在伊朗會面。(美聯社資料照)

土耳其總統厄多安今天宣布在總統大選決選中獲勝；落敗的挑戰者基里達歐魯對國家未來表達「悲哀」。與安卡拉在諸多國際議題密切協調的俄羅斯總統普亭已對厄多安表達祝賀。

美聯社報導，立場相左的通訊社統計數據都顯示，在完成99%選票計票後，厄多安（Recep Tayyip Erdogan）以52%得票率領先挑戰者基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）的48%。

69歲的厄多安克服土耳其數個世代以來最嚴重經濟危機，以及迎戰他的伊斯蘭草根政黨歷來最強有力在野聯盟等挑戰而勝出。

厄多安站在伊斯坦堡巿他成長地區一輛巴士車頂上告訴歡欣鼓舞的支持者：「未來5年我們將會繼續統治這個國家…若真主意願，我們將會值得你們的付託。」

他談話的同時，土耳其諸多大城跟著歡聲雷動。伊斯坦堡地標塔克辛廣場（Taksim Square）上的活動陷入停頓，安卡拉總統府外也萬頭攢動。

在厄多安以些微差距贏得決選後，基里達歐魯對土耳其的未來表達「真的很悲哀」。

他說：「國家將會面臨的諸多艱難險阻讓我感到真的很悲哀。」

與此同時，普亭（Vladimir Putin）今天祝賀厄多安連任成功。儘管存在若干歧見，這兩位領導人一直針對重大國際議題密切協調。

根據克里姆林宮網站，普亭說：「你（指厄多安）在選舉中的勝利是作為土耳其共和國元首兢兢業業工作之下合乎邏輯的結果，也是土耳其人民支持你致力於強化國家主權、尋求獨立外交政策的明確證據。」

厄多安 土耳其 普亭

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