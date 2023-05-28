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凱特犯大忌 人氣凌駕國王公公 黛安娜生前也這樣招禍？

記者蘇詠智／即時報導
黛安娜（右）因為比丈夫查爾斯更受歡迎，激起他的嫉妒和不滿。（歐新社資料照片）
黛安娜（右）因為比丈夫查爾斯更受歡迎，激起他的嫉妒和不滿。（歐新社資料照片）

英國皇室成員之間的愛恨情仇，有如世界上最大型的八卦肥皂劇，吸引全球民眾的目光。除了現任國王查理三世的次子哈利王子與妻子梅根，已經主動赴美定居打天下、跟大多數的親戚都鬧翻之外，還有別的隱憂已經在醞釀之中，有可能變成新的風暴—凱特王妃人氣居高不下，國王、王后都瞠乎其後，在過去皇室是不容許這樣的事情發生，現在就算是21世紀，恐怕還是不可以。

據英國媒體報導，查理還沒登上王位、還是王儲時，就已經看著自己第一任原配夫人黛安娜，走到哪裡都是目光焦點，明明他才是將來的英國國王，所有人都只在意黛安娜的一舉一動，連報導都是以黛安娜為主，他有如配角，這讓他相當無法忍受。黛安娜生前的舊管家回憶道，查爾斯曾經罵過：「是我讓妳成為皇族，沒有我，妳根本什麼都不是！」

英國的階級文化嚴重，皇室更是如此，國王最大，身旁另一半次之，王儲與他（或她）的配偶又次之，然後才是其他人，因而沒有人可以比國王更搶風頭。黛安娜不僅人氣遠超過查理，甚至連查理之母、備受人民愛戴的伊麗莎白二世女王都稍有不及，使得她在皇室內有點受到孤立，寂寞痛苦更甚。

現在英國皇室人氣冠軍則是凱特，然後是她的丈夫威廉，他們明明是未來才要接掌王位，卻比現在坐在王位上的查理跟他的妻子卡蜜拉還被人民喜愛。皇室內部有消息來源稱凱特過於搶眼，查理內心已經又開始不太滿意，可是查理一來知道自己的王位也不可能坐太久，遲早會要由威廉繼位，二來明白威廉和凱特等於是君主制度的未來，實在也不好扯他們後腿，可是對凱特的嫉妒難免有一些，凱特最好時時警覺，不要愈來愈不當回事，否則總有吃苦的一天。

凱特太受到英國民眾歡迎，樹大難免招風。（路透資料照片）
凱特太受到英國民眾歡迎，樹大難免招風。（路透資料照片）
查理現在已是英國國王，不容許旁人比自己更出風頭。（路透資料照片）
查理現在已是英國國王，不容許旁人比自己更出風頭。（路透資料照片）

凱特 威廉 查理三世

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