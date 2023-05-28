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土耳其總統決選 厄多安有望掌權至2028

中央社安卡拉28日綜合外電報導
保守派現任總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）被看好勝出，有望延長逾20年以伊斯蘭為基礎的統治，掌權至2028年。（Getty Images）
保守派現任總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）被看好勝出，有望延長逾20年以伊斯蘭為基礎的統治，掌權至2028年。（Getty Images）

土耳其今天進行首次總統決選，保守派現任總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）備受看好，有望延長逾20年以伊斯蘭為基礎的統治，掌權至2028年。

綜合法新社與路透報導，土耳其總統決選投票於當地時間上午8時（美東時間深夜1時）開始，將於下午5時（美東時間上午10時）結束。

69歲的厄多安出乎民調預期，在5月14日的第一輪投票中以近5個百分點輕鬆領先對手基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu），但僅差一步之遙，未能贏得過半選票，依規定由得票前兩名候選人厄多安和基里達歐魯進入決選。這場選舉對土耳其本身和全球地緣政治有著深遠影響。

厄多安在生活成本高漲的危機中，表現出人意料地出色。厄多安率領的執政聯盟成員包括他所屬的保守伊斯蘭主義政黨正義發展黨（AK Party）以及民族主義政黨民族行動黨（MHP）等，執政聯盟在國會選舉中獲勝，讓這位資深候選人感到鼓舞，厄多安說投票給他就是投票支持穩定。

74歲的基里達歐魯是由6個反對黨組成聯盟推出的候選人，他領導著由土耳其共和國建立者凱莫爾（Mustafa Kemal Ataturk）所創的共和人民黨（CHP）。在第一輪投票落後於厄多安的衝擊下，他的陣營一直努力恢復聲勢。

這場選舉不僅會決定誰將領導土耳其這個擁有8500萬人口的北大西洋公約組織（NATO）成員國，也將決定土耳其的治理方式、經濟走向以及外交政策。土耳其里拉兌換美元大幅走貶，10年前換的里拉現在只剩1/10，而土耳其也因與俄羅斯和波斯灣國家交好而惹怒西方。

在以庫德人為主的土耳其東南部迪亞巴克爾市（Diyarbakir），54歲的退休人員蓋格爾（Faruk Gecgel）表示，他如同兩星期前一般，將票投給了厄多安。

蓋格爾說：「總統和他擁有多數席次的國會能在同個屋簷下合作，這對土耳其的未來至關重要；因此，我為了穩定而再次將票投給厄多安。」

34歲的家庭主婦廷斯（Canan Tince）則表示，她將票投給了基里達歐魯。基里達歐魯5月14日在迪亞巴克爾市得到近72%的支持，這座城市是親庫德族的主要反對黨中間偏左共和人民黨的鐵票倉，基里達歐魯正是該黨的黨魁。

廷斯說：「已經受夠了。為了解決土耳其正面對的經濟危機和問題，改變是必要的，所以我再次投給基里達歐魯。我們充滿希望和決心。」

土耳其 厄多安 投票

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