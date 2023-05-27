韓國分析：年輕女性認知性別對立問題 影響生育意願

韓國政府進行分析指出，就學中女性在年輕族群中意識到性別對立的比例最高，對生育意願產生負面影響。(歐新社)

韓國政府進行分析指出，待入伍男性及就學中女性在年輕族群中意識到性別對立的比例最高，尤其女性對性別問題的負面認知，對生育意願產生負面影響。

韓國女性家庭部與韓國銀行共同進行研究，分析年輕男女對性別對立的認知與個人職業狀態的關係。結果顯示，在20至39歲男女中，以「待入伍男性」與「就學中女性」族群認知到性別對立的比例最高。

研究團隊分析女性家庭部在2020年對8583名20至39歲男女進行的調查結果，以1代表認同性別對立狀況嚴重、0代表不認同，女性（0.82）對性別對立的認知明顯高於男性（0.39），20至29歲族群（0.68）高於30至39歲族群（0.5），未婚族群（0.64）高於已婚族群（0.46），無子女者（0.62）高於有子女者（0.46）。

以性別區分，女性中包括大學生等處於就學狀態者，認知到性別對立問題的分數高達0.97，其次為「從事經濟活動」族群（0.81）、「沒有任何職業」族群（0.75）及「從事家事勞動」族群（0.64）。

男性中最能意識到性別對立的族群則是「正在等待入伍者」（0.55），其次為「沒有任何職業」族群（0.51）、「就學中」（0.45）及「從事經濟活動」族群（0.36）。

分析認為，對性別問題的認知度高低對個人就業 所得並未造成有意義影響，也未影響結婚可能性；但在生育子女的意願上，年輕女性就性別問題的認知，明顯造成負面影響。

研究團隊指出，女性樣本對性別問題的認知度明顯高於男性，造成的負面影響顯著，顯示有必要優先考慮能降低女性對性別對立憂慮的政策。

從韓國媒體的相關報導看來，是否採取女性徵兵制度可能是造成韓國社會性別對立升溫的一大原因。僅針對男性徵兵的規定在2010、2011、2014年都曾因「性別差別待遇」為由被提出違憲，但皆被韓國憲法法院駁回。

當時憲法法院指出，男性生理條件更適合作戰，而女性可能因為生理條件、懷孕生育等限制不適合訓練，判定現行針對男性的徵兵制度是為確保最適切的戰鬥力所訂，而非任意歧視 。

不過，整體而言，研究團隊認為，對單一性別不平等狀況的認知度已明顯減少，雖然有意見認為當前社會的性別問題比過去嚴重，但實際調查結果顯示整體認為兩性平等的年輕族群更多。

研究團隊比較2016與2021年兩性平等實況調查結果，15歲以上受訪者認為兩性非常平等的比例從22.07%增至35.25%；極端認為「對男性非常不平等」的比例從0.69%降至0.57%，認為「對女性非常不平等」的比例則從2.37%降至1.89%。

實況調查的方式是以1到9評分，越接近1代表認為女性受到相當不平等待遇，接近9代表認為男性受到相當不平等待遇，中位數5則代表非常平等。

在2次調查中，多數受訪者意見都集中在代表對女性有些不平等對待的3、4及非常平等的5，而2016年選擇4的受訪者占30.02%最高，2021年則以選擇5的受訪者占35.25%最高，對兩性平等狀況的認知出現改變。

對5年後社會狀況的預期，女性中認為「現在對女性不平等，5年後也會是如此」者占38.1%最多；男性則是認為「現在兩性平等，5年後也會是如此」者占24.8%最多。