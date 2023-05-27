手遊「模擬奴隸買賣」在巴西挨轟 Google下架滅火

爭議手遊「奴隸制度模擬器」（Slavery Simulator）翻拍畫面。該遊戲已遭下架。（Getty Images）

一款稱為「奴隸制度模擬器」的葡萄牙文手機遊戲，因開放玩家在其中買賣、甚至折磨虛擬非裔「奴隸」，在巴西 引爆種族歧視 的爭議，但也引來數百人下載。Google 已經下架該款手遊，當地檢察官辦公室則表示，已經針對遊戲可能涉及「仇恨言論」開啟調查。

法新社報導，該遊戲雖附有免責聲明，表示譴責「任何種類的奴隸制度」，並堅稱遊戲「僅作為娛樂目的」，但內容卻讓玩家可以交易奴隸，並以策略阻止奴隸制度的廢止，以便累積更多的虛擬金錢，種種爭議內容在巴西引起反彈，目前已遭移除Google遊戲商店。

移除該款手遊後，Google透過聲明表示，旗下平台不容許有應用程式宣揚因膚色或種族，對特定群體或個人施予暴力或仇恨，並鼓勵使用者檢舉具冒犯性的內容。

巴西政府的種族平等部則表示，已經要求Google設立措施「篩除包含仇恨言論、缺乏包容性、以及種族歧視的內容」，以避免相關產品毫無節制地輕易傳播。

種族歧視依然是巴西的一大問題。巴西的奴隸制度直到西元1888年才結束，是美洲最晚廢除奴隸制的國家，國內人口有超過56%是非裔巴西人（Afro-Brazilian）。

法新社引述里約熱內盧的左派地方立法議員索沙（Renata Souza）表示，巴西是Google平台用戶最多的國家之一，卻在上頭出現令人回想起奴隸時代的APP，而且實施折磨的玩家還能得到遊戲獎勵，批評因為社群網路缺乏管制，導致右派歧視人士肆無忌憚。