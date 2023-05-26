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與巴西總統通電話 普亭：願意就烏克蘭議題對話

中央社／聖保羅26日電
巴西總統魯拉。(美聯社)
巴西總統魯拉。(美聯社)

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）26日與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通電話，重申巴西以及印度、印尼和中國願意與參與俄烏戰爭的各方進行對話；普亭也表示願意就烏克蘭議題進行對話。

除了俄烏戰爭外，魯拉和普亭還談到了兩國在金磚國家（BRICS）和其他多邊平台框架內的經濟合作潛力。

根據俄羅斯衛星通訊社巴西新聞網（Sputnik News Brasil）報導，普亭與魯拉通電話後向俄羅斯企業界表示，巴西是俄羅斯在拉丁美洲的主要貿易和經濟夥伴之一，俄烏戰爭導致交易困難、貿易商受損，但互動潛力良好，經貿合作前景可期。

普亭邀請魯拉參加將於6月14日至17日舉行的聖彼德堡國際經濟論壇，被魯拉婉拒；但魯拉重申巴西願意與印度、印尼和中國一起與俄烏衝突雙方對話以尋求和平。

克里姆林宮聲明指出，普亭對烏克蘭局勢發展進行基本評估，俄羅斯對通過政治和外交管道進行對話持開放態度，前提是基輔和支持烏克蘭的西方國家也願意和談。

自今年初展開第三任期以來，魯拉就將自己定位為解決俄烏戰爭的潛在對話者。他一再批評美國和歐盟在東歐衝突問題上的立場，表示支援任何一方都只會導致衝突延長。

上週，魯拉出席在日本舉行的七國集團（G7）峰會，在與印度總統莫迪（Narendra Modi）會晤中，強調兩國尋求東歐和平的努力。魯拉並宣稱，「巴西和印度是新的全球地緣政治最重要的國家」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也出席G7會議。魯拉在會議期間與幾位世界領袖交談，但澤倫斯基不在其中。

澤倫斯基在記者會上說，沒能與魯拉在場邊見面，魯拉會比較失望。魯拉則說，他在日程安排中為澤倫斯基安排了三次會面時間，但澤倫斯基沒有答覆。

G7峰會結束後，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）隔天就表示，丹麥有意願在7月主辦尋求俄烏和平的峰會，但這場會議需要印度、中國、巴西等國參與。

烏克蘭曾於去年12月提議在今年2月舉辦和平峰會，但至今都未辦成。

拉斯穆森說：「首先，我們必須做出一些努力，讓全球各國承諾要籌措這樣的會議。」他並補充，這場峰會不該只有烏克蘭的盟邦參加。

巴西 普亭 烏克蘭

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