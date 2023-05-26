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獅子山共和國歷史地標 400年棉花樹遭暴雨摧毀

中央社自由市25日綜合外電報導
西非國家獅子山共和國首都自由市（Freetown）一棵有數百歲年齡。圖為2015年檔案照。美聯社
西非國家獅子山共和國首都自由市（Freetown）一棵有數百歲年齡。圖為2015年檔案照。美聯社

西非國家獅子山共和國的政府今天表示，首都自由市（Freetown）一棵有數百歲年齡、象徵國家歷史的參天老樹，在一場暴風雨中被吹倒。

綜合法新社與路透報導，獅子山共和國政府發出的聲明指出，這棵70公尺高的吉貝木棉（Ceiba Pentandra），當地人親切稱為「棉花樹」，昨天晚間在「狂風暴雨」中失去所有枝幹，只剩巨大主幹的底部。

據估計，這棵樹的年齡大約400年。獅子山共和國總統比歐（Julius Maada Bio）表示：「所有國人都會為失去像棉花樹這樣受尊崇的國家象徵，而佇足惋惜。」

「幾世紀以來，它一直是我們國家引以自豪的標誌，是日益茁壯庇護許多人的國家象徵。」

相傳在美國獨立戰爭中，為英方作戰的奴隸贏得自由來到西非後，就在這棵樹下祈禱。

這棵樹也成為獅子山共和國鈔票與郵票上的圖案，前英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）1961年來訪時還到過樹前。從那之後，這顆樹一直是獅子山共和國的地標。

自由市的居民一直以來會到樹下祈禱。近幾十年來，這棵樹聳立在一個繁忙的道路圓環旁，附近有國家博物館、中央郵局和最高法院。

包括比歐在內，今天有數百人陸續來到這棵樹的地點追悼。

比歐在推特（Twitter）上寫道：「它被早期的移居者視為解放和自由的象徵。」

比歐另在現場對路透表示：「我們得看看怎麼做來確保留下這棵樹的歷史。」「我想讓人們無論身處何處都能保有這段歷史的一部分，無論是在議會、博物館或市政廳。」

西非國家獅子山共和國的政府今天表示，首都自由市（Freetown）一棵有數百歲年...
西非國家獅子山共和國的政府今天表示，首都自由市（Freetown）一棵有數百歲年齡、象徵國家歷史的參天老樹，在一場暴風雨中被吹倒。美聯社

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