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澳洲7層高樓大火 整面牆崩落 兩名13歲少年自首

中央社雪梨26日綜合外電報導
雪梨市中心一棟7層樓高的空置建築25日發生火災。(澳洲Fire and Rescue NSW推特@FRNSW)
雪梨市中心一棟7層樓高的空置建築25日發生火災。(澳洲Fire and Rescue NSW推特@FRNSW)

澳洲警方今天表示，在一場大火燒毀雪梨市中心一棟7層樓高的建築後，有兩名13歲少年已經向警方自首。

澳洲警方指出，曾是製帽工廠的一棟空置建築昨天發生火災後，已經展開縱火案調查，大火還延燒到鄰近的一棟建築，相關當局在撲滅火勢前大規模疏散民眾。

高階警官鄧史坦（Paul Dunstan）說：「剛過下午4時，有人看到一群年輕人從火災現場跑出來。」

「昨天深夜已有兩名年輕人在兩間不同的警局自首。」

雪梨市中心一棟7層樓高的空置建築25日發生火災。（路透）
雪梨市中心一棟7層樓高的空置建築25日發生火災。（路透）

鄧史坦還說：「我們整晚都在跟這些年輕人談話，他們現在正協助警方調查。」他提到，兩人年紀都是13歲。

他呼籲另外3或4位「火災發生時在現場的年輕人」在父母陪同下站出來，「把他們的說法講出來」。

大火發生後不久，火場的烈焰比大樓還高，且整個雪梨市都可以看到濃厚煙柱竄入天際。

消防單位的影片顯示，建物頂樓的整面牆壁崩落，並掉在下面的街道撞成碎片，同時建物冒出橙色火焰。

澳洲 縱火

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