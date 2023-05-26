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澳洲雪梨市中心7層大樓慘遭祝融 2兇嫌「年僅13歲」

編譯羅方妤／即時報導
澳洲雪梨市中心一棟七層樓高的大樓發生嚴重火災，大火導致外牆崩落。(美聯社)
澳洲雪梨市中心一棟七層樓高的大樓發生嚴重火災，大火導致外牆崩落。(美聯社)

澳洲新聞網報導，澳洲雪梨市中心薩里山（Surry Hills）一棟七層樓高的大樓25日發生嚴重火災，目前尚未傳出人員傷亡。目前有兩名兇嫌已向警方自首，他們竟是年僅13歲的青少年。新南威爾斯省警局代理助理局長鄧斯坦（Paul Dunstan）表示，警方知道「另有三、四名年輕人」在現場，要求他們隨家長前來警局「到案說明」。

所幸目前尚無傳出相關傷亡。警方提到，案發前晚有15人在建築內過夜，已經確認他們安全無礙。警方目前尚未對這起火災提出任何指控，仍在持續進行調查。

來源：Guardian News

在被燒毀大樓附近工作的唐姓鎖匠（Phu Tang）告訴記者，25日下午大樓起火時，他看到一群學生逃離現場。他告訴雪梨晨鋒報（Sydney Morning Herald）：「那些孩子在附近街角處狂奔，還抬頭看向大樓並和仍困在大樓內的一名孩子交談，問：『為什麼那孩子還在那？』他們互相尖叫和咒罵，並呼喚那孩子。」

火災發生時，現場烈焰沖天、濃煙密布。消防單位還動員100多名消防員和20輛消防車，這場火災也被評為最嚴重火災級別。法新社報導，新南威爾斯州消防局在聲明中說：「大樓開始倒塌，火勢逐漸蔓延至鄰近幾棟建物，包括住宅公寓。」

新南威爾斯省火災與救援（NSW Fire and Rescue）單位發言人告訴澳洲新聞通訊社（NCA NewsWire），如果當時有人在大樓內，那將是一場「悲劇」。他說：「我們將調查所有下落不明的人，但目前我們仍無法進入建築，這麼做不安全。如果有人在大樓內，那會是場悲劇，如果他們能倖存，那絕對是個奇蹟。」

消防當局表示，目前他們主要擔心的是外牆隨時會倒塌。

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