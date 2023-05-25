我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝達帶動科技 那指大漲1.7%

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

盧卡申科：俄戰術核武正運往白俄 美強烈譴責

中央社／莫斯科25日電
白俄總統盧卡申科。（美聯社）
白俄總統盧卡申科。（美聯社）

俄羅斯25日進行在白俄羅斯部署戰術核武的計畫，白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示核彈頭已在運送中，這將是蘇聯1991年解體後，克宮首度把這類武器部署到俄國境外，美國表態強烈譴責。

路透社報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）3月25日接受國家電視台訪問時，宣布上述核子部署計畫。

白俄羅斯總統盧卡申科表示普亭已簽署命令，隨後又說戰術核武已在路上，但此說尚未獲得克里姆林宮證實。

盧卡申科在訪問莫斯科（Moscow）期間告訴記者：「核武已經開始運送。」

被問及武器是否已在白俄境內時，他回答：「有可能。我回國後會確認。」

根據俄羅斯國防部，防長蕭伊古（Sergei Shoigu）與白俄防長在明斯克（Minsk）會面時稱：「西方集團實質上對我們的國家不宣而戰。」

蕭伊古還說，西方正盡全力「延長並升高在烏克蘭的武裝衝突」。

蕭伊古表示，他在明斯克簽署的文件，關乎在白俄特殊設施存放戰術核武的程序。

普亭去年2月派兵全面入侵烏克蘭後表示，美國及其盟邦正在跟俄羅斯打一場日益升溫的代理人戰爭。普亭已多次警告俄羅斯將運用一切手段來自衛，還把烏克蘭戰爭當成俄羅斯對抗西方的生存之戰。

俄羅斯擁有的核子武器數量為全球最多。

美國強烈譴責俄方在白俄部署戰術核武的安排，但美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）告訴記者，美國沒看到調整自身核態勢的理由。

米勒表示：「俄羅斯一年多前全面入侵烏克蘭以來，我們看到俄方不負責任的行為，這是最新一起例子。」

他並重複華府之前的警告，表示若在衝突中使用化學、生物或核子武器，都將面臨「嚴重後果」，但他未具體說明是哪些後果。

米勒補充：「我們沒看到調整我方戰略核態勢的理由，或是俄羅斯準備使用核武的任何跡象。」

白俄羅斯 普亭 烏克蘭

上一則

南韓自製火箭「世界號」成功發射 總統：躋身太空強權

延伸閱讀

瓦格納首腦：俄國只見窮人兒戰死 權貴孩置身事外享樂

瓦格納首腦：俄國只見窮人兒戰死 權貴孩置身事外享樂
克宮遭無人機攻擊 紐時：美方懷疑幕後黑手是基輔

克宮遭無人機攻擊 紐時：美方懷疑幕後黑手是基輔
游擊隊偷拿美援烏軍武跨境打俄羅斯？ 驚動白宮要查了

游擊隊偷拿美援烏軍武跨境打俄羅斯？ 驚動白宮要查了
普亭目標落空 俄傭兵首腦：我們反而把烏克蘭軍事化了

普亭目標落空 俄傭兵首腦：我們反而把烏克蘭軍事化了

熱門新聞

示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

2023-05-18 14:05
威廉與凱特據傳對於皇室中的某位長輩非常不滿。（路透資料照片）

英皇室風波再起 凱特跟卡蜜拉就是不和？

2023-05-23 12:52
由俄國公民組成的「自由俄羅斯軍團」，拍攝影片說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」(截自YouTube影片)

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

2023-05-22 13:41
IBM位於英國的一名IT部門員工，2008年因重病請假，沒想到這一休就是15年，期間仍領百萬年薪。然而去年這名男子卻將公司一狀告上法院，指控這些年來他從未獲得加薪，遭到雇主歧視。（路透）

IBM員工請病假15年照領年薪 告公司「未加薪」判決出爐

2023-05-20 05:48
傭兵組織瓦格納集團在巴赫姆特揮舞旗幟。(路透)

烏克蘭指揮官承認：巴赫姆特大部分已被俄軍拿下

2023-05-21 10:53
查理（左）對卡蜜拉沒有辦法，最後總是聽她的。（路透資料照片）

得罪後母死路一條？卡蜜拉要封殺哈利 查理擋不了

2023-05-21 08:52

超人氣

更多 >
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
女兒生日趴「辣媽穿透視裝熱舞」挨轟 她嗆：身體是我的

女兒生日趴「辣媽穿透視裝熱舞」挨轟 她嗆：身體是我的
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
「砰」後院傳巨響 他險與21.5萬擦身而過 全靠女兒聰明之舉

「砰」後院傳巨響 他險與21.5萬擦身而過 全靠女兒聰明之舉